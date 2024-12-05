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大霈愛犬太有靈性！　受訓準備「當狗醫生」

記者蔡琛儀／台北報導

台北流行音樂中心推出「詩詞之間」及「汪汪ON AIR」特別企劃，11月迎來最終場，「詩詞之間」請來原住民獨立歌手巴奈以及橫跨實驗劇場及音樂創作者的王榆鈞對談，「汪汪ON AIR」則邀李佳歡和李霈瑜（大霈）以及他們的15歲毛孩「小熊」與「波波」，各自分享了他們相遇領養的故事。

▲▼大霈、李佳歡、巴奈、王榆鈞。（圖／北流提供）

▲大霈和愛犬波波。（圖／北流提供）

李佳歡笑說：「其實小熊是我姊（李佳薇）的狗狗，她常因為演出不在台北，我跟小熊相處的時間蠻長的。」大霈與波波則是在疫情間花蓮渡假巧遇，她回想：「當時牠在河堤邊一叫就站起來，好像聽得懂我在說什麼；我看到牠狀況好像不是很好，回台北一直想，後來決定買了項圈、牽繩回花蓮去找牠，沒想到不但還在原地，牠竟然還自願讓我掛項圈！」也透露因個性穩定，很適合當「狗醫生」，近期正在接受專業訓練，希望為更多人帶來幸福。

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在「詩詞之間」活動裡，巴奈邀請觀眾起身圍圈，帶來音樂與身體的連結，一起跳起原住民的「樂舞」，王榆鈞現場演唱歌曲，2人的對談，可說是一場理性與浪漫的碰撞，更意外發現兩人同樣身為獨立創作者，卻有著截然不同的思維，讓王榆鈞笑說兩人就像「黑白大廚」般，既相似卻又有點不同。

▲▼大霈、李佳歡、巴奈、王榆鈞。（圖／北流提供）

▲巴奈與王榆鈞。（圖／北流提供）

個性浪漫的王榆鈞表示，進入創作狀態時會很忘我，「我會坐在鋼琴前面彈奏，偶爾會跟現實切開；當時讀了詩人翁鬧的詩很感動，試著創作〈鳥之歌〉，錄完音之後拿出來聽，尤其在飛機起降時會播這首歌，有更貼合心境的感覺。」理性派的巴奈則說：「我覺得創作的最低標準是要能表達清楚，我比較需要明確的主題，不太相信巧合或是靈感，只相信自己有沒有話要講。」

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