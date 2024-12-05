ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瓊瑤生前65本書皆已絕版！9年前控電影侵權獲「8位數賠償金」

瓊瑤驚傳逝世，享壽86歲。（圖／林士傑攝）

▲一代才女瓊瑤輕生亡。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

知名言情小說家瓊瑤昨（4日）驚傳輕生，享壽86歲。一生留下無數經典作品，其中包含65本小說，過去曾發生版權爭議，瓊瑤因此獲得8位數的天價賠償金，但也徹底與皇冠文化集團鬧翻。如今過世，業者表示不會再銷售瓊瑤的作品，書本狀態皆已「絕版」，態度相當冷淡。

瓊瑤從9歲就開始寫小說，25歲在「皇冠雜誌」發表出道作《窗外》，也開啟與這家出版社的緣分，第2任丈夫就是皇冠文化負責人平鑫濤，和平家人之間，因為丈夫病情弄得紛紛擾擾，和繼子平雲也就是皇冠出版社負責人，因為版權問題爭議有摩擦

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊瑤在2017年表示，她在皇冠所出版的書籍，全都沒有簽約關係，感覺逐漸被冷凍，要把版權回收。皇冠則表示尊重，高達65本作品皆已下架處理，而瓊瑤也證實已經帶著65本書版權離開皇冠。

瓊瑤生前的65本創作價值不斐。（圖／林士傑攝）

▲瓊瑤生前的65本創作價值不斐。（圖／CTWANT）

到底65本創作價值多少？其實很難用實際數字呈現，但瓊瑤曾於2015年在中國控告電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》，獲得500萬人民幣（約2000萬新台幣）賠償，隔年在上海成立「瓊瑤文化基金」，並將這筆錢全數捐出，提供給青年學生交流，鼓勵原創創作等用途。

據《NOWnews》報導，皇冠集團內部人士對瓊瑤身故一事，以「主管不在」為由不方便回應，也拒絕回答其他相關問題，僅表示「不清楚」，態度明顯冷淡。而查看《皇冠樂讀網》上與瓊瑤的相關作品，包括《窗外》、《煙雨濛濛》、《還珠格格》等作品都顯示「已絕版」，不再銷售。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

延伸閱讀
劉家昌病逝／劉家昌大兒子開咖啡廳2年「無預警歇業」　3大主因曝光：不得已
劉家昌病逝／他苦追甄珍情史曝光！　第一任前妻超漂亮「結婚4年竟閃離」
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 靠神曲〈當〉走紅！　動力火車憶瓊瑤：不選擇悲傷而是感謝
  2. 香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「心裡不舒服」　憶劉家昌嘆：生離死別必經過程
  3. 美女主播日本住飯店「尪驚被割傷」！櫃台反應超傻眼 她怒：旅程毀了
  4. 舒華告白柯佳嬿：希望有機會對手戲！　私下淡妝搭肩合照曝光
  5. 訪問／劉冠佑赴韓「穩坐第一名」寶位　聽到熟悉口音笑了：謝謝台灣腔
  6. 張學友守諾唱回台灣！　加碼「高雄巨蛋開唱」傳明年連飆12場
  7. 馬景濤727字手寫信悼瓊瑤：咆哮是對您最深情的呼喚
  8. 周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受
  9. 周杰倫開唱嘉賓保密到底「連自家藝人都不知」　他曝柯有倫會上台
  10. 瓊瑤離世！　陸影評點名「爾康沒哀悼」：沒《還珠》你只是個素人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366