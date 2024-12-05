瓊瑤生前65本書皆已絕版！9年前控電影侵權獲「8位數賠償金」

▲一代才女瓊瑤輕生亡。（圖／CTWANT）

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知名言情小說家瓊瑤昨（4日）驚傳輕生，享壽86歲。一生留下無數經典作品，其中包含65本小說，過去曾發生版權爭議，瓊瑤因此獲得8位數的天價賠償金，但也徹底與皇冠文化集團鬧翻。如今過世，業者表示不會再銷售瓊瑤的作品，書本狀態皆已「絕版」，態度相當冷淡。

瓊瑤從9歲就開始寫小說，25歲在「皇冠雜誌」發表出道作《窗外》，也開啟與這家出版社的緣分，第2任丈夫就是皇冠文化負責人平鑫濤，和平家人之間，因為丈夫病情弄得紛紛擾擾，和繼子平雲也就是皇冠出版社負責人，因為版權問題爭議有摩擦

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瓊瑤在2017年表示，她在皇冠所出版的書籍，全都沒有簽約關係，感覺逐漸被冷凍，要把版權回收。皇冠則表示尊重，高達65本作品皆已下架處理，而瓊瑤也證實已經帶著65本書版權離開皇冠。

▲瓊瑤生前的65本創作價值不斐。（圖／CTWANT）

到底65本創作價值多少？其實很難用實際數字呈現，但瓊瑤曾於2015年在中國控告電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》，獲得500萬人民幣（約2000萬新台幣）賠償，隔年在上海成立「瓊瑤文化基金」，並將這筆錢全數捐出，提供給青年學生交流，鼓勵原創創作等用途。

據《NOWnews》報導，皇冠集團內部人士對瓊瑤身故一事，以「主管不在」為由不方便回應，也拒絕回答其他相關問題，僅表示「不清楚」，態度明顯冷淡。而查看《皇冠樂讀網》上與瓊瑤的相關作品，包括《窗外》、《煙雨濛濛》、《還珠格格》等作品都顯示「已絕版」，不再銷售。

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