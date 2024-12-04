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瓊瑤9歲開始寫作…小說影視化打造「瓊瑤式宇宙」　再婚平鑫濤轟動藝文界

記者陳芊秀／綜合報導

作家瓊瑤4日在淡水家中輕生逝世，享壽86歲，消息震驚各界。她一生創作無數經典小說，並且被翻拍電影、電視劇，劇集紅遍兩岸三地，打造出「瓊瑤劇」、「瑤女郎」等無數人氣代名詞，生前與皇冠文化負責人平鑫濤的愛情轟動藝文界。

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▲▼瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

▲瓊瑤辭世。（圖／記者李欣容攝）

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瓊瑤本名陳喆，出生於四川成都，在台灣長大，畢業於臺北市北二女中（今中山女中），爸爸是台灣師範大學國文系教授，媽媽是建國中學國文教師，繼承雙親文采，9歲就開始執筆創作，《瓊瑤經典全集》共著作65本。她的著作《婉君表妹》是最早被翻拍，1964年由中影拍成電影版，接下來又與香港邵氏影業合作，皆創下票房佳績。她1980年代轉戰電視圈，拍攝一系列「瓊瑤電視劇」，90年代梅花三部曲、《還珠格格》三部曲等無不轟動兩岸三地，捧紅無數男女演員成為大明星，包括影壇的林青霞、秦漢，到電視劇的馬景濤、徐乃麟、岳翎、俞小凡、林心如、趙薇等人，都因演出瓊瑤劇走紅。

而瓊瑤一生也宛如筆下小說感情轟轟烈烈。她與第一任丈夫馬森慶於1959年結婚，婚姻僅維持5年告終，後與皇冠文化負責人平鑫濤陷入婚外情，長達8年後結婚，夫妻之間育有一子，兒媳婦何琇瓊後來擔任其小說改編影視劇的製作人。

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