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開轟黃子佼！德州媽媽見「一審判決」列5點痛批：真正的爛人

黃子佼非法持有未成年性影像一審判決出爐，對此，網紅德州媽媽，發文點出5重點，氣憤痛批黃子佼是「爛人」。（圖／報系資料照）

▲黃子佼持有未成年性影像判處有期徒刑8月。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

藝人黃子佼去年捲入MeToo事件，有民眾向台北地檢署告發黃子佼涉嫌強制猥褻等罪後，檢警去年搜索黃子佼住處時，意外發現，他在「創意私房」購買7部未成年少女不雅片。如今一審判決出爐，黃子佼遭判刑8個月，對此網紅德州媽媽，稍早發文點出5重點，氣憤痛批黃子佼是「爛人」。

黃子佼住處在去年被警方搜出他在「創意私房」購買7部未成年少女不雅片。今（3）日一審判決出爐，台北地方法院依違反《兒少性剝削防制條例》，無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月併科罰金10萬元，罰金部分得易服勞務，全案可上訴。

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對此，當時曾跳出為吹哨者Zofia發聲的網紅德州媽媽，今在自己的Facebook上發文，點出5個重點。

第一，是關於黃子佼的一審判決結果，德州媽媽表示「他八成會上訴，希望他上訴失敗，就算八個月很輕，但還是希望他去牢裡坐坐。」

第二，是黃子佼先前曾對媒體發律師函，強調不知觸法「結果法官認定他從該論壇購買35名兒童及少年的性影像，多達2259個檔案，被拍攝兒少當時僅10歲到17歲」質疑當時經紀公司為何還敢發聲明。

第三，德州媽媽指出，過去黃子佼在事情爆發後一度認罪「但現在他在法庭是『力辯無罪』的喔。」

第四，只有1名被害者提民事求償，但黃子佼澄清只是下載，未看過影片。第五點，則是黃子佼不願賠償被害人金錢。

而德州媽媽相當氣憤，直呼「能復出演藝圈就有悔意，不能復出就無悔意，直接不演了，也不賠償也不認罪。骨子裡就是一個真正的爛人。」

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