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陳傑憲顧兒…她評：台灣好老公標準很容易達標！　「綺綺多10倍高光」

「台灣隊長」陳傑憲表現亮眼，拿下本屆MVP。（圖／翻攝自臉書／陳傑憲【 C.H CHEN 】）

▲「台灣隊長」陳傑憲表現亮眼，拿下本屆MVP。（圖／翻攝自臉書／陳傑憲【 C.H CHEN 】）

圖文／CTWANT

2024年世界12強棒球賽台灣拿下隊史首座世界冠軍，其中「台灣隊長」陳傑憲表現亮眼，拿下本屆MVP，不少人也被他愛家、愛妻形象圈粉。兩性專家欣西亞直言，大家有多讚賞陳傑憲，那他的老婆綺綺就應該更多出超越他十倍的高光，因為這男人背後的女人，需要度過多少偽單親的日子，要獨自照顧小孩，她的強度及韌性，更值得被關注被激賞。

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欣西亞在粉專《欣西亞和Shane任翔》表示，中華隊奪得12強世界冠軍，隊長陳傑憲頓時成了當紅炸子雞，除了MVP身份，另一個就是「不停在找老婆」，那一聲聲呼喚著「我老婆咧」的甜蜜神情，讓很多女生看了都融化，慶功宴上邊抱著兒子、邊滑手機，拍攝的隊員旁白說「隊長還顧小孩，沒空」，這又讓他多了一個「國民老公」的封號。

欣西亞直言，看到那段影片，「內心的OS是，如果男人真覺得這樣叫做顧小孩，那你們好像誤會了什麼？就是台灣社會對於好老公的標準似乎很容易達標了，而且對於男女的標準不同。強調！我沒有說陳傑憲是不是好老公，這個只有她的老婆綺綺可以點評。」

欣西亞指出，上述事情，如果換成女人做，大概就不會這樣轟動武林，一個媽媽抱小孩滑手機，也不會有人覺得她把孩子顧得很好，搞不好還會覺得這個媽媽是怎麼了？怎麼可以沒有全神貫注地照顧小孩呢？

欣西亞認為，大家有多讚賞陳傑憲，那他的老婆綺綺就應該更多出超越他十倍的高光，因為這男人背後的女人，需要度過多少偽單親的日子，要獨自照顧小孩，她的強度及韌性，更值得被關注被激賞，如果說陳傑憲是球隊的MVP，那綺綺就是整個家的MVP，「我要為妳拍拍手，因為妳真的很棒。」

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