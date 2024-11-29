大尺碼網紅不滿搭機「付雙倍機票」！　批美航空公司：不公平

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名大尺碼網紅杰琳（Jaelynn Chaney）近日公開呼籲美國各航空公司修改政策，要求取消對大尺碼旅客收取額外座位費用的做法。然而，這一呼聲卻引發網路上的兩極討論，許多人認為「使用者付費」理所當然，批評過重的旅客不想多付費，就應該努力減重。

▲大尺碼網紅杰琳經常為過重者權益發聲。（圖／翻攝自Jaelynn Chaney Instagram）

根據外媒報導，杰琳在TikTok影片中，批評美國航空公司對大尺碼旅客收取額外座位費用的政策，她認為這樣的作法並不公平，也不尊重過重者的基本需求，她強調自己不需要特別待遇，只是希望能夠得到合理的對待，並進一步指出「這不只是我個人的需求，是所有過重乘客的基本權益。」她呼籲航空公司應該對每位乘客一視同仁。

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這並非杰琳第一次為過重者的航空待遇問題發聲。近年來，航班座位逐漸變得越來越小，過重旅客面臨的困境越來越明顯，因此她頻頻公開呼籲，還提及加拿大「一人一票」政策，該政策自2008年起實施，規定航空公司必須為需要醫療協助的乘客提供免費額外座位，其中也包括過重旅客，只要提供醫師證明並提前申請，乘客就不需支付額外費用，美國應該要效法。

▲杰琳質疑美國各大航空公司。（圖／翻攝自Jaelynn Chaney Instagram）

杰琳質疑美國不採取類似措施，就是想讓航空公司藉此獲利，她強烈批評「這種做法根本就是在利用過重旅客的困境來賺取更多錢。」呼籲航空公司應該公平對待所有乘客，並調整現有政策。今年6月，杰琳還發起了一份聯署請願，成功集得超過4萬人的支持，不過目前過重旅客的處境依然沒有獲得改善。

杰琳的立場得到了部分支持，但也有不少網友持不同看法，有人認為「使用者付費」很正常，過重旅客若體型會佔用到兩個座位，自然應該支付雙倍票價。更有網友諷刺她，與其花時間爭論，不如把精力放在減重上。