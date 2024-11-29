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詹懷雲爆紅「適應中」訪到一半快哭了　親曝理想型條件：會釣魚加分

記者蕭采薇／台北報導

男星詹懷雲出道10年，終於憑藉《影后》當中的「流氓」一角爆紅，IG粉絲人數在短時間內爆漲近10倍。他29日出席時尚活動，對於滿場的媒體還有些不適應，略帶羞澀的說：「就蠻多蠻多的人…有點害羞。」受訪時還一度露出「哭哭」的表情說：「我還在努力，學著多說話。」

▲▼ 「流氓」詹懷雲擔任國家地理服飾一日店長 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「流氓」詹懷雲爆紅後，首次出席時尚活動。（圖／記者黃克翔攝）

詹懷雲爆紅後的首次時尚活動出席，吸引大批粉絲和媒體到現場，他一度不太適應，還被要求講話要提高音量，不過詹懷雲也笑說：「好，我努力大聲一點，哈哈！」詹懷雲坦言現在走在路上，偶爾會被認出，當對方叫出名字時，他還會疑惑：「你是在叫我嗎？」

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▲▼ 「流氓」詹懷雲擔任國家地理服飾一日店長 。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹懷雲透露「會釣魚」的女生會加分 。（圖／記者黃克翔攝）

詹懷雲雖然才26歲，但有個大叔的興趣「釣魚」，他說：「其實我比較常跑去釣魚，所以其實也沒有遇到太多人啦。」他透露目前單身，被問到理想型，詹懷雲笑說：「其實好像都還好，我都蠻喜歡，但會釣魚的話會加分。」

▲▼ 「流氓」詹懷雲擔任國家地理服飾一日店長 。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹懷雲擔任國家地理服飾一日店長 。（圖／記者黃克翔攝）

他表示爆紅後的生活沒有太大改變，至於是否工作或戲約，亦或是收入有變多？詹懷雲說：「我都是交給經紀人，不太會過問，我滿相信他的。」他已在演藝圈打滾10年，但之前作品和收入都不算多，詹懷雲透露以前大家過年都包6600給爸媽，如今是否要加碼到6萬6？他笑說：「努力啊努力啊，希望有一天可以做到。」

 

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