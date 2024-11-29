最後一次民歌高峰會！　眾歌手齊聚練團...施孝榮不捨：不敢鬆懈

記者蔡琛儀／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終場」即將在1月10、11於台北小巨蛋舉行，緊接著2月15、22日分別移師高雄巨蛋、台中惠蓀堂，面對一共六場的演出，即使早已身經百戰的歌手們，仍提早進入備戰狀態，緊鑼密鼓練團，施孝榮表示，雖然距離演出還有一個多月，但大家早已開始密集的排練，更加強飲食控管和體能訓練，希望能以最佳狀態呈現完美舞台和嗓音。

▲民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

談及練團狀況，施孝榮坦言，其實歌手們和樂手老師們合作過很多次了，大家都有一定的默契，練團整體很順利，但當然還是有遇到困難的時候，也就是每一年都會遇到的組合演唱，且今年和聲編得更有挑戰性，歌手們需要花更多時間來配合與練唱，這對唱主旋律的歌手們來說，非常不容易，且這也是最後一次為了「民歌高峰會」練團，團隊的心情都不同於過去，多了些感性與不捨，更加珍惜相聚、一起高歌的時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了平時的運動外，歌手們也加強鍛鍊體力，在近期變化較大的天氣，更注重保暖與護嗓，深怕影響到演出的表現，施孝榮說：「演出將近，我們的心情是戰戰兢兢的，不敢鬆懈，希望能在最後一次的『民歌高峰會』中，帶給大家一個最難忘的舞台！」而在勤奮排練與籌備之餘，大家也相當關注近期中華隊奪冠的消息，在練團室打開話匣子。演唱會購票洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。

▲▼施孝榮（上圖左二）率領眾人彩排。（圖／寬宏提供）