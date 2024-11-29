ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最後一次民歌高峰會！　眾歌手齊聚練團...施孝榮不捨：不敢鬆懈

記者蔡琛儀／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終場」即將在1月10、11於台北小巨蛋舉行，緊接著2月15、22日分別移師高雄巨蛋、台中惠蓀堂，面對一共六場的演出，即使早已身經百戰的歌手們，仍提早進入備戰狀態，緊鑼密鼓練團，施孝榮表示，雖然距離演出還有一個多月，但大家早已開始密集的排練，更加強飲食控管和體能訓練，希望能以最佳狀態呈現完美舞台和嗓音。

▲▼民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

▲民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

談及練團狀況，施孝榮坦言，其實歌手們和樂手老師們合作過很多次了，大家都有一定的默契，練團整體很順利，但當然還是有遇到困難的時候，也就是每一年都會遇到的組合演唱，且今年和聲編得更有挑戰性，歌手們需要花更多時間來配合與練唱，這對唱主旋律的歌手們來說，非常不容易，且這也是最後一次為了「民歌高峰會」練團，團隊的心情都不同於過去，多了些感性與不捨，更加珍惜相聚、一起高歌的時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了平時的運動外，歌手們也加強鍛鍊體力，在近期變化較大的天氣，更注重保暖與護嗓，深怕影響到演出的表現，施孝榮說：「演出將近，我們的心情是戰戰兢兢的，不敢鬆懈，希望能在最後一次的『民歌高峰會』中，帶給大家一個最難忘的舞台！」而在勤奮排練與籌備之餘，大家也相當關注近期中華隊奪冠的消息，在練團室打開話匣子。演唱會購票洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。

▲▼民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

▲▼施孝榮（上圖左二）率領眾人彩排。（圖／寬宏提供）

▲▼民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

▲▼民歌50高峰會最終場練團彩排。（圖／寬宏提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　網驚為什麼？私下交情曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. HYBE再痛失一女團！曾登《出差十五夜》同歡　她們離開Pledis娛樂了
  2. 快訊／崔敏煥捲性醜聞首發聲！　「抱歉讓大家失望」曝沉默原因
  3. 黃宣認超欣賞陳傑憲、潘傑楷　卻爆傳訊息被他「冷處理」
  4. 質疑賈永婕！　名醫公開酸「辦公室隨便讓閨蜜直播玩耍」
  5. 黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」　離婚說詞全打臉挨酸：戲精
  6. 賀中華隊奪冠！　草爺攜手「寶島神很大」爽發祭品
  7. 李廷鎮騎重機帥度再炸　不敢吃台灣美食原因曝光
  8. 最後一次民歌高峰會！　眾歌手齊聚練團...施孝榮不捨：不敢鬆懈
  9. J.Sheon睽違五年發片　吊鋼絲「該邊」慘遭勒緊
  10. 孫藝真兒子2歲了！夫妻溫馨慶生現場曝光　備齊「超萌豪華蛋糕」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366