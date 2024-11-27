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電視台裁員300人！泰主播新聞報一半「念通知信」：我是不是現在離開

記者陳芊秀／綜合報導

泰國第3電視台昨日（26）拋出震撼彈，宣布要裁員300位工作人員，並於當日下午開始以電子郵件通知員工，而遣散費將依法規定。而該電視台旗下兩位人氣新聞主播，在直播中忍不住拿出公司通知信，當場聊起來「如果有我的名字，我是不是得現在就離開？」

▲▼泰電視台裁員300人，主播新聞報一半念裁員通知信。（圖／翻攝自IG）

▲泰國第3電視台宣布裁員300人，主播新聞節目中，當場聊起裁員一事露出緊張表情。（圖／翻攝自IG）

3台新聞節目《本日焦點》由男主播凱帕薩搭檔女主播圖恩普琳達，播報節目到一半，凱帕薩開始嘆氣，圖恩普琳達開始說要確認Mail。而他接著念出手機訊息，內容提及：「各位同仁，謹此通知，今日下午5點後，人力資源部將向部分需參與結構調整（即裁員）計劃的員工發送相關郵件，感謝大家。」

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▲▼泰電視台裁員300人，主播新聞報一半念裁員通知信。（圖／翻攝自IG）

▲男主播凱帕薩念手機收到的公司通知訊息。（圖／翻攝自IG）

凱帕薩感嘆電視台也面對結構重整的命運，「為什麼事情會變成這樣，讓人無法正常工作」。而女主播圖恩普琳達直言「：「不知道是否該檢查郵件，如果真的檢查了，發現我的名字在名單上，那我是不是得現在就離開？」兩位主播的緊張直接在鏡頭前毫不隱藏。帕薩隨後表示，自己已經遇到這種事3次了，每次都會手在顫抖，最後強調「今天或許我們無法再一起共事，但未來我們可能還會在某處再見到彼此。為什麼一定要說再見呢？我真的不喜歡這樣的氛圍，就說到這裡吧。」

而凱帕薩昨日在IG限動表示，沒有收到任何郵件通知，並預告還會主持的新聞節目時段。

▲▼泰電視台裁員300人，主播新聞報一半念裁員通知信。（圖／翻攝自IG）

▲▼泰電視台裁員300人，主播新聞報一半念裁員通知信。（圖／翻攝自IG）

▲凱帕薩表示沒有收到裁員信。（圖／翻攝自IG）

據泰媒報導，第3電視台裁減約300名員工，未通過評估的員工將會收到電子郵件通知，終止僱傭生效日是12月31日。遣散費依法發放，工作未滿一年遣散費30天薪資，而工作超過20年者發放400天薪資。如果有新聞主播受影響，而未來繼續與電視台合作者，將以自由主播身份按每次出場收取報酬。

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