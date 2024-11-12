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D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣團體SUPER JUNIOR（簡稱SJ）因來台表演次數頻繁，被稱作「灶咖男團」。日前隊長利特在直播裡證實將會來台跨年，引發粉絲瘋猜地點到底在哪，今總算公布原來是SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）獨家參加位於淡水的「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動擔任壓軸。

▲▼Super Junior-L.S.S.參加淡水跨年。（圖／寬寬提供）

▲▼Super Junior-L.S.S.參加淡水跨年。（圖／寬寬提供）

SJ其中兩個小分隊K.R.Y.、D&E都曾於台灣跨年演出過，而這也是SUPER JUNIOR-L.S.S.成軍後首場跨年活動便獻給了新北淡水，團員們也表示相當期待，也是L.S.S相隔半年再度來台！被問到首場跨年會帶來什麼樣的演出給前往淡水的觀眾，三位成員則神秘的賣起了關子，更向粉絲們喊話千萬不能錯過這次的機會：「我們這次會準備非常精彩的表演，稍微劇透一點的話，也準備了我們最新專輯內的歌曲，E.L.F.們請多多期待哦！」

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關於這次是否有特別想吃的東西？以及有沒有嘗試過「阿給」這項淡水獨有的特色美食？成員們紛紛雀躍地表示：「台灣的食物都很好吃，我們都很想嘗試。聽説新北也有很多美食，這次來到台灣都想要去吃。我們還沒有吃過阿給，如果這次來台灣有機會的話也想要嘗試看看，希望E.L.F.們還可以多多推薦各式各樣的美食給我們！」

▲▼Super Junior-L.S.S.參加淡水跨年。（圖／寬寬提供）

▲▼淡水跨年主持人黃鐙輝、梁舒涵、曾子余。（圖／寬寬提供）

▲▼Super Junior-L.S.S.參加淡水跨年。（圖／寬寬提供）
 

而將在台灣度過2024年最後一天的成員們也分享了新年新希望，以及對一直以來支持他們的粉絲們表達了滿滿的愛：「2024年我們SUPER JUNIOR去了台灣非常多次，和台灣ELF們度過了很多幸福的時光，我們也非常開心。明年2025年是我們SUPER JUNIOR的20周年，希望也可以來到台灣，經常和E.L.F.們見面。祝大家新年快樂！E.L.F.我愛你們！」除了SUPER JUNIOR-L.S.S.，這場跨年晚會主持陣容由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合擔任。

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