ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色 。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

記者王威智／綜合報導


朴信惠甜美清新形象深受觀眾喜愛的韓國女星，今年34歲的她保養得宜，被譽為演藝圈的童顏女星代表。即使在成為母親並專注於家庭生活一段時間後，朴信惠仍然保持著高人氣，最新作品《來自地獄的法官》於今年9月底開播。這部劇在首播前就引起了大量討論，開播後的熱潮持續不減，收視表現亮眼。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBS 드라마 공식계정（@sbsdrama.official）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

《來自地獄的法官》的故事主軸，是一個名為姜光娜的地獄惡魔附身在一位法官身上，並遇見了充滿人情味的刑警韓多溫，由金宰永飾演。兩人聯手懲罰罪犯，並成為真正的法官，這是一部充滿奇幻元素的故事。朴信惠在此劇中拋開了以往的柔弱形象，成功塑造了一個瘋狂的惡女角色，並獲得了觀眾的一致好評。

雖然《來自地獄的法官》目前只播出了四集，但朴信惠在劇中的出色表現已經讓人讚不絕口。許多網友認為，朴信惠在這部劇中的演技有了突破，並期望她能夠接演更多這種角色，而非一貫的傻白甜形象。

網友們對於朴信惠的表現給予了高度讚賞，紛紛留言表示「她好像終於找到她命定的角色了」、「朴信惠這個瘋女演得太好了」、「看得好爽」等等。無疑，朴信惠的精彩表現為這部劇增添了許多亮點，也讓觀眾對於她未來的表現充滿期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴信惠, 來自地獄的法官, 熱潮, 演技, 觀眾

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了
  2. 百萬YTR千千「0修圖照被誤傳PO網」！真面目現形 他秒留言：我下跪
  3. 5年沒發片...家家認健康出狀況！　親揭最新近況
  4. 江蕙國慶開唱「排隊買票系統」被控偷跑！網怒洗版開罵　官方急發聲
  5. 《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕
  6. 根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色
  7. 許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」
  8. 《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲
  9. 曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲
  10. 蔡瑞雪慶生「第一次不P了」！原況照曝 解放細肩帶…半邊外露超兇

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366