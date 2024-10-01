▲根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色 。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

記者王威智／綜合報導



朴信惠甜美清新形象深受觀眾喜愛的韓國女星，今年34歲的她保養得宜，被譽為演藝圈的童顏女星代表。即使在成為母親並專注於家庭生活一段時間後，朴信惠仍然保持著高人氣，最新作品《來自地獄的法官》於今年9月底開播。這部劇在首播前就引起了大量討論，開播後的熱潮持續不減，收視表現亮眼。

《來自地獄的法官》的故事主軸，是一個名為姜光娜的地獄惡魔附身在一位法官身上，並遇見了充滿人情味的刑警韓多溫，由金宰永飾演。兩人聯手懲罰罪犯，並成為真正的法官，這是一部充滿奇幻元素的故事。朴信惠在此劇中拋開了以往的柔弱形象，成功塑造了一個瘋狂的惡女角色，並獲得了觀眾的一致好評。

雖然《來自地獄的法官》目前只播出了四集，但朴信惠在劇中的出色表現已經讓人讚不絕口。許多網友認為，朴信惠在這部劇中的演技有了突破，並期望她能夠接演更多這種角色，而非一貫的傻白甜形象。

網友們對於朴信惠的表現給予了高度讚賞，紛紛留言表示「她好像終於找到她命定的角色了」、「朴信惠這個瘋女演得太好了」、「看得好爽」等等。無疑，朴信惠的精彩表現為這部劇增添了許多亮點，也讓觀眾對於她未來的表現充滿期待。