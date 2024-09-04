遭爆假面夫妻？老公包養嫩妹逼墮胎　天后闆妹照常放閃「同框豪哥遊日本」

記者孟育民／台北報導

天后闆妹和老公豪哥感情甜蜜，4日被週刊爆出男方出軌包養18歲嫩妹並迫使其墮胎，僅給10萬元便想草草了事，更繼續化名「阿海」在網路上找妹，冷血對話全曝光，引發熱議。而人在日本的夫妻倆似乎不受風波影響，闆妹昨晚先是發出牽手照，並打上「最簡單的幸福」，而爆出事件後，闆妹持續更新限時動態，還自嘲今天是「流量密碼」，照片中和豪哥感情如舊，雙方都未提相關話題，不過詢問豪哥本人，目前訊息已讀不回，疑似沒有多想回應。

▲▼天后闆妹照常跟老公同框放閃。（圖／翻攝自IG）

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根據《鏡週刊》報導指出，豪哥包養18歲嫩妹已長達2年之久，嫩妹的友人爆料，因女生家裡有急用，不得不上網球援交，因此透過約會網站認識豪哥，兩人配對成功，很快就用10萬元進行第一次交易，而嫩妹完全不知道豪哥是「天后闆妹」的老公，之後發生了「不專業暈船」產生感情，豪哥也向嫩妹抱怨闆妹把他當傭人、脾氣又差，夫妻形象全都是演的，只為了賺錢，兩人根本沒有登記。

▲天后闆妹。（圖／翻攝自IG）

有網友發現，在事件爆出數日前，闆妹在Threads上發文，表示最近看到很多人討論，「有錢的男人都會有小三嗎？事實是沒有錢的也會有，你身邊也有那種人不可貌相的男性友人嗎？」一位網友指出，「有些男人會為了證明自己很有能力，完全與外貌、財富無關。」闆妹表示同意，並補充說：「再來就是也可能圖新鮮。」

另一名網友則表示，「一堆沒錢還拿老婆錢去找小三的。」闆妹則回以一個手指捏住的表情符號回應，也有人直言找對象看外表真的不準，她透露最近也聽到一起案例：「對家庭、孩子、老婆都非常好，但還是外遇了… 至今元配想不懂為何，被發現後….先生堅持要離婚，原因是自己過不去….」對於週刊爆料闆妹老公包養嫩妹還逼墮胎，雙方目前都未回應。