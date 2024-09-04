ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

天后闆妹（左圖右）和豪哥（左圖左）結婚、創業7年，既是生活夥伴，更是事業上的戰友，卻爆出男方養嫩妹逼墮胎。螢幕上形象恩愛，豪哥卻遭讀者踢爆，用化名「阿海」在約會網站上找妹。（翻攝自天后闆妹IG、讀者提供）

圖文／鏡週刊

帶貨直播主「天后闆妹」以炫富式行銷走紅，也是《小姐不熙娣》班底，她常暢談生意經，號稱年營業額高達6億元，除了華麗的高調人設，她和老公豪哥白手起家、共同打拚也成為創業佳話。只是本刊收到爆料，天后闆妹與豪哥只是檯面上的假面夫妻而已，豪哥更遭踢爆，除了包養18歲嫩妹外，更因堅持無套搞出人命，讓嫩妹只得墮胎。

讀者揭露豪哥早已包養18歲嫩妹長達2年，還不小心讓對方懷孕，甚至逼人墮胎。該名「包養嫩妹」的友人向本刊透露，說嫩妹18歲時，因為家裡有急用，不得不上網求援，然後透過約會網站「Sugar-Garden」認識豪哥，兩人配對成功後，很快地就以10萬元展開第一次的交易。

豪哥包養嫩妹，卻無套讓對方懷孕，讀者提供胎兒超音波照佐證。（讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲豪哥包養嫩妹，卻無套讓對方懷孕，讀者提供胎兒超音波照佐證。（讀者提供）

當初嫩妹其實根本不知豪哥有天后闆妹「老公」的身分，於是原本僅是銀貨兩訖的行為、知情同意的每月平均10幾萬元包養關係，嫩妹卻在豪哥坦承真實背景，加上各種海王話術下，竟動了真感情，也就是所謂的不專業暈船，開始相信豪哥是真的愛她。

結果之後每個月都發生數次親密行為，然後豪哥宣稱自己做過檢測，精蟲數量很少，不容易懷孕，堅持每一次都要無套，直到今年初，嫩妹發現懷孕7週，兩人關係才起了天崩地裂的大改變。另有友人透露嫩妹當時檢查，聽到胎兒的心跳聲，就不忍心處理，打給豪哥商討對策，豪哥卻從床上的萬般溫柔轉變冷酷無情。

豪哥讓嫩妹懷孕後，除了強硬要求墮胎，事後更是直接封鎖聯繫方式。（讀者提供）

▲豪哥讓嫩妹懷孕後，除了強硬要求墮胎，事後更是直接封鎖聯繫方式。（讀者提供）

豪哥向嫩妹說道：「我的立場就是，我不可能讓他（胎兒）生下來，從一開始我們就講好了，我對妳好的前提就是不能影響現在的生活，不然我就會變成一個窮光蛋，就什麼都沒有了。」於是嫩妹哭著說：「可是這是你的小孩…」豪哥則回：「這跟誰的小孩沒關係呀！我一開始就說我不要生小孩了。」最後僅給了10萬元叫她自行處理。

據悉，天后闆妹已透過網友得知此事，但本刊記者聯繫她後，未獲得回應。


更多鏡週刊報導
【包養嫩妹逼墮胎1】為錢當「假面夫妻」　天后闆妹尪向嫩妹抱怨她2惡行
【包養嫩妹逼墮胎2】找黑道逼嫩妹「知道妳父母住哪」　她心碎：不要讓寶寶不明不白死掉
【包養嫩妹逼墮胎3】天后闆妹昔狠甩閨密王思佳一刀切　如今尪出事再陷危機

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

推薦閱讀

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 天后闆妹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應
  2. 台女團GENBLUE在韓出道「開麥熱跳」現LIVE實力！　粉絲應援超大聲
  3. 小孟老師／9月4日星座運勢　該斷就斷！天秤座別猶豫
  4. 孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬
  5. 安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭
  6. 夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包
  7. 歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光
  8. 宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光
  9. 新人歌手國中同學「竟是女神王淨」！　他錄唱到胃食道逆流
  10. 賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366