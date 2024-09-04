週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應

圖文／鏡週刊

帶貨直播主「天后闆妹」以炫富式行銷走紅，也是《小姐不熙娣》班底，她常暢談生意經，號稱年營業額高達6億元，除了華麗的高調人設，她和老公豪哥白手起家、共同打拚也成為創業佳話。只是本刊收到爆料，天后闆妹與豪哥只是檯面上的假面夫妻而已，豪哥更遭踢爆，除了包養18歲嫩妹外，更因堅持無套搞出人命，讓嫩妹只得墮胎。

讀者揭露豪哥早已包養18歲嫩妹長達2年，還不小心讓對方懷孕，甚至逼人墮胎。該名「包養嫩妹」的友人向本刊透露，說嫩妹18歲時，因為家裡有急用，不得不上網求援，然後透過約會網站「Sugar-Garden」認識豪哥，兩人配對成功後，很快地就以10萬元展開第一次的交易。

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▲豪哥包養嫩妹，卻無套讓對方懷孕，讀者提供胎兒超音波照佐證。（讀者提供）

當初嫩妹其實根本不知豪哥有天后闆妹「老公」的身分，於是原本僅是銀貨兩訖的行為、知情同意的每月平均10幾萬元包養關係，嫩妹卻在豪哥坦承真實背景，加上各種海王話術下，竟動了真感情，也就是所謂的不專業暈船，開始相信豪哥是真的愛她。

結果之後每個月都發生數次親密行為，然後豪哥宣稱自己做過檢測，精蟲數量很少，不容易懷孕，堅持每一次都要無套，直到今年初，嫩妹發現懷孕7週，兩人關係才起了天崩地裂的大改變。另有友人透露嫩妹當時檢查，聽到胎兒的心跳聲，就不忍心處理，打給豪哥商討對策，豪哥卻從床上的萬般溫柔轉變冷酷無情。

▲豪哥讓嫩妹懷孕後，除了強硬要求墮胎，事後更是直接封鎖聯繫方式。（讀者提供）

豪哥向嫩妹說道：「我的立場就是，我不可能讓他（胎兒）生下來，從一開始我們就講好了，我對妳好的前提就是不能影響現在的生活，不然我就會變成一個窮光蛋，就什麼都沒有了。」於是嫩妹哭著說：「可是這是你的小孩…」豪哥則回：「這跟誰的小孩沒關係呀！我一開始就說我不要生小孩了。」最後僅給了10萬元叫她自行處理。

據悉，天后闆妹已透過網友得知此事，但本刊記者聯繫她後，未獲得回應。



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