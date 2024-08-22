周迅50歲超仙狀態高掛熱搜第一！　挨酸「買得真明顯」評價超兩極

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星周迅是華語圈稀有的大滿貫影后，演技以及獨特的氣質深受大眾喜愛，不料今年初開始卻突然在大陸博主之間掀起一陣群嘲《如懿傳》的風潮，她的演技時隔6年多被挖出來批評，就連她前陣子憑藉《不完美受害人》榮獲上海電視節白玉蘭獎最佳女主角獎時，也遭質疑，輿論風向開始變得很不友善，就連她近日參加活動的狀態，登上了熱搜第一也被嘲諷。

▲影后周迅主演的《如懿傳》今年突然被「群嘲」。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字「周迅，50歲正是迷死人的年紀」在22日晚間衝上微博文娛榜熱搜第一名，佔據了很長的時間，相關貼文、影片中可以看到周迅出席活動時的模樣，只見周迅身穿一件閃亮的長禮服，整體造型高雅大方，禮服上半身露出了她纖細的肩頸線條以及纖細身材，下半身表面布滿的亮片則為她增添了華麗感，臉上也幾乎看不出歲月的痕跡，難以相信她再兩個月就滿50歲。

▲周迅現況引起熱議。（圖／翻攝自微博）

熱門貼文底下引來眾人讚賞「讓人羨慕的身材，真的好美」、「周迅看起來一點都不像50歲的女人」、「我50歲有這狀態，我得笑死」、「感覺周迅沒有以前那麼乾瘦了，現在這樣蠻好」，不過獲得最多讚的留言卻是「熱搜買得很明顯」，該留言底下吸引了許多人附和，不過沒多久後，該評論就被消失，目前已經看不到任何負評。