孫安佐遭嗆又挨揍！　狄鶯曬全家福喊：吵雜聲無關緊要

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐（孫健豪）最近受邀擔任真人秀《拳願之星》的評審，不過卻傳出遭一旁同為評審的「台中燒打雞」韓森揮拳反擊，雙方起衝突的影片曝光後，引發各界討論。為此，孫安佐的媽媽狄鶯今（15）日也在臉書曬出全家福照，同時也有感而發寫道：「全心全力做自己，才有資格去愛別人！外面吵雜的聲音真的無關緊要。」

▲狄鶯在臉書分享全家福照片。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯表示，無論何時確立人生目標，最重要的是開始之後就不要停止，並提醒大家要「不忘初心，愛您所愛」，同時也強調，人生中遇到的各種挑戰與困難，都只是堅持努力的另種形式，並鼓勵大家要全心全力地做自己，才有資格去愛別人。狄鶯認為，外界的噪音不應該影響我們對自我的認知和信念。

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狄鶯引用一段朋友分享的話，指出「生活各自不易，個人所求不同，各自立場不一」，提醒大家不要試圖在別人的心中修行自己，也不要在自己心中強求別人。她認為，人生從來都不完美，各有各的不足與難處，應該尊重每個人的選擇與生活方式，且不要因為無謂的言論而影響自己的情緒和生活。

▲狄鶯平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

狄鶯在文末引用作家蘇岑說過的話，強調好的感情應該讓人變得更好，而不是讓人失去自我。她認為，真正愛你的人，會用行動證明他們的愛意，並且無需你為了迎合對方而改變自己。狄鶯更將愛情比喻成「在海灘上撿貝殼」，找到自己最喜歡的那個後，就應該珍惜它，不再四處尋找。

此外，從讀者提供的影片可見到，孫安佐準備對選手講評時，韓森突然開嗆：「我跟你講啦，你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，X！我今天已經忍你一整天了，真的，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」為此，孫安佐忍不住動手掐對方脖子，結果遭呼巴掌，旁人見狀立刻上前拉住雙方制止，現場氣氛相當緊張及尷尬。

▲孫安佐與韓森在錄影現場起衝突。（圖／讀者提供）