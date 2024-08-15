ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

唐治平被網友拍下流落街頭的影像。（讀者提供）

▲唐治平被網友拍下流落街頭的影像。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

藝人唐治平7月底出面認母遺體，允諾會儘速處理後事，沒想到唐事後再度失聯，唐治平友人表示，日前唐曾跟他說手機遺失了，由於他身上因沒帶證件，加上他心情很不好，友人擔心他的安全，希望若有看到唐治平行蹤，可拍張照片給臉書「Bebe Lee」，私訊告知唐治平身在位置。

唐治平母親6月初被發現陳屍住處頂樓，唐一開始不認那是自己的媽媽，7月底再次到新北市立殯儀館認屍，唐才坦承：「這次看起來像是我的母親」，但至今唐母遺體仍存放在殯儀館，唐治平失聯8天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐治平受訪時曾說，媽媽火化後將長眠法鼓山，但事後唐治平手機呈現關機狀態，友人表示他已失聯8天了，有民眾在街上拍到唐的照片，原本不離身的手機、耳機都不見了。

陳姓友人臉書截圖。（讀者提供）

▲陳姓友人臉書截圖。（讀者提供）

唐治平1名陳姓友人說，週日唐有跟友人說，他的手機遺失了，身上因沒帶證件，加上他心情很不好，所以後來先尊重他沒辦新手機，友人擔心他的安全，因為他過馬路常沒注意安全，希望路人們若看到唐治平，可先拍張照片給臉書「Bebe Lee 」，私訊告知唐治平身在的位置。

● 陳姓友人臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100024780218807&mibextid=ZbWKwL


更多鏡週刊報導
唐治平終於出面認屍！爆瘦神情肅穆　「這次看比較像我媽媽了」
想再確認遺體　唐治平颱風天有家歸不得
唐治平今現身地檢署強調「非認屍」　見媒體大陣仗自嘲：我什麼時候變巨星

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑

快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑

王鶴棣錄影意外！「遭數百人推擠」場面失控如喪屍…深夜宣布退出

王鶴棣錄影意外！「遭數百人推擠」場面失控如喪屍…深夜宣布退出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害
  2. 李多慧大學青澀模樣曝光！　留「超仙中分長髮」甜笑宣傳觀光中文系
  3. 王淨爆哭吶喊「我真的已經很努力了」全場噴淚
  4. 邱鋒澤新專賣＄1988「抽視訊簽售」！　遭評太貴親上火線回應
  5. 想起失婚負債陰影　馬國畢回憶過往淚流滿面！
  6. 2024上半「網路熱議韓劇TOP8」！冠軍男女主角太搭　成功救回爛哏劇本
  7. 梁文音遭戰友爆「在《星光》耍大牌」　隔16年後台真實內幕全曝光
  8. 李千娜當評審竟然被鮮肉電到　害羞到只看這個部位
  9. 曾獲超模冠軍！「泰版張員瑛」拍鬼片萌翻全網獲封：天菜女鬼
  10. 蕭秉治12月小巨蛋開唱　預告驚喜「會脫光光不可能」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366