唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

▲唐治平被網友拍下流落街頭的影像。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

藝人唐治平7月底出面認母遺體，允諾會儘速處理後事，沒想到唐事後再度失聯，唐治平友人表示，日前唐曾跟他說手機遺失了，由於他身上因沒帶證件，加上他心情很不好，友人擔心他的安全，希望若有看到唐治平行蹤，可拍張照片給臉書「Bebe Lee」，私訊告知唐治平身在位置。

唐治平母親6月初被發現陳屍住處頂樓，唐一開始不認那是自己的媽媽，7月底再次到新北市立殯儀館認屍，唐才坦承：「這次看起來像是我的母親」，但至今唐母遺體仍存放在殯儀館，唐治平失聯8天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐治平受訪時曾說，媽媽火化後將長眠法鼓山，但事後唐治平手機呈現關機狀態，友人表示他已失聯8天了，有民眾在街上拍到唐的照片，原本不離身的手機、耳機都不見了。

▲陳姓友人臉書截圖。（讀者提供）

唐治平1名陳姓友人說，週日唐有跟友人說，他的手機遺失了，身上因沒帶證件，加上他心情很不好，所以後來先尊重他沒辦新手機，友人擔心他的安全，因為他過馬路常沒注意安全，希望路人們若看到唐治平，可先拍張照片給臉書「Bebe Lee 」，私訊告知唐治平身在的位置。

● 陳姓友人臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100024780218807&mibextid=ZbWKwL



更多鏡週刊報導

唐治平終於出面認屍！爆瘦神情肅穆 「這次看比較像我媽媽了」

想再確認遺體 唐治平颱風天有家歸不得

唐治平今現身地檢署強調「非認屍」 見媒體大陣仗自嘲：我什麼時候變巨星