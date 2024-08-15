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女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

記者孟育民／台北報導

模特兒晞兒（Rina）擁有姣好的身材，在社群擁有12.4萬粉絲，不料日前她去醫院看診，卻遇到疑似被醫生侵犯事情，她向《ETtoday星光雲》還原當時情況，「醫生說需要聽診，於是走過來站著直接拉開我的bratop（附有罩杯的背心），把聽診器放在我的右邊乳暈上面。」她事後向醫生提告，但卻因為證據不足而敗訴，雖然她表示目前不會再上訴，但希望用自己換來的經驗，提醒女孩們要更懂得保護自己。

▲晞兒爆遭到醫生侵犯提告，判決出爐。（圖／翻攝自IG）

▲晞兒爆遭到醫生侵犯提告，判決出爐。（圖／翻攝自IG）

晞兒想起當時情況，表示：「在沒有徵求的同意之下，直接拉開我的衣服且放在乳暈聽診的位置，我不知道是不是胸腔科檢查都必須放在這個位置聽診，當下很緊張也很慌亂又很不舒服，一個人不知道怎麼辦才好，接著醫生聽完右邊之後本來以為結束了，居然又拉開我的左邊，把聽診器放在我的左邊上面，其他位置都沒有做聽診，也沒有請我咳嗽聽呼吸的聲音，當時有陪診護士在場。」第一次遇到這種情況，讓她不知如何是好，是直到後來跟朋友說起此事，才驚覺整件事不對，「在朋友的陪伴之下去找了護士詢問，才知道看診的當下護士背對著我們根本沒有在看我們聽診，而且護士說正常的聽診是不需要把聽診器放在乳暈上，更加確定自己是被侵犯了。」

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▲▼ 晞兒遭到醫生侵犯。（圖／翻攝自IG）

▲晞兒事後還去找護士理論。（圖／翻攝自IG）

她不只覺得醫生診斷有誤，甚至做出讓她感受不佳的行為，讓她憤而出面，被問到為何會想提告，她說：「身邊的人都告訴我從來沒有人看診聽診需要拉開衣服聽乳暈的位子，不論有沒有要提告都一定要告訴醫院這件事情，於是我當下馬上寫信給醫院的性騷擾信箱，本來還抱持著一點正義的希望，果不其然得到官腔的回應。」她表示訴訟期間雖然有律師的協助，但在偵查庭的過程還是都得親自去面對回應，每提到一次都是再一次的傷害，「這也難怪社會上這麼多性騷擾性猥褻性侵犯的時間發生有那麼多被害人不願意站出來，因為說出來就會遇到更多的聲音，就得必須一次又一次地去回應正視它。」

▲▼ 晞兒遭到醫生侵犯。（圖／本人提供）

▲最後因為證據不足，收到不起訴通知。（圖／本人提供）

她提供了各種證據，但法官完全沒有傳喚，最後因為缺乏直接證據，很快就收到了不起訴通知，「於是提了再議，依舊得到不起訴，前後不到五個月就結案了。」雖然她對這件事感到灰心，但希望可以將自己的故事說出來，提醒女孩們要懂得保護自己，「這條路很辛苦很難過，但是每一次的縱容及容忍都會成為下一個受害者的幫兇，我相信我不是第一位受害者也不會是最後一位，如果你也是曾經跟我遇過一樣的事情，可以一起勇敢的站出來，希望台灣的法律不要只會站在加害人的角度，不尊重且利用職權侵犯的人都該受罰。」

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晞兒, 醫生, 性騷擾

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