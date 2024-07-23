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資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

記者陳芊秀／綜合報導

「資生堂千金」李宓於2021年結婚，同年生下雙胞胎兒子，2023年生第三胎女兒，如今又懷上雙胞胎。她近日透露已經懷孕25週，且仍然堅持每天游泳的習慣。然而，她的背影總有人評論看起來不像孕婦，為此感到相當好奇。

▲▼「資生堂千金」李宓懷胎6月辣穿比基尼。（圖／翻攝自臉書）

▲「資生堂千金」李宓升級5寶媽，目前懷胎6月。（圖／翻攝自臉書）

李宓好奇問：「有孕婦的背影一看就是孕婦嗎？」因為她在網路上查詢了許久，卻始終找不到「超像孕婦的背影」，只有「不像孕婦的背影」。李宓求問網友解惑，還特別強調，希望看到的孕婦背影，不能只是看起來胖胖的，而是要一眼就能看出是孕婦的背影。

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▲▼「資生堂千金」李宓懷胎6月辣穿比基尼。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓懷胎6個月正面入鏡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「資生堂千金」李宓懷胎6月辣穿比基尼。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓轉身露美背，從背後看則看不出大孕肚。（圖／翻攝自臉書）

同時李宓身穿藍色比基尼站在游泳池邊，背景是綠意盎然的植物和高樓建築。她梳著雙馬尾，笑容燦爛，右手比出可愛的V字手勢，左手輕輕撫摸著孕肚。另一張照片是背對鏡頭，雖然挺著懷胎6月大肚，腰身仍呈現ㄦ字形，手腳依舊纖細，完全看不出懷孕。

▲▼「資生堂千金」李宓懷胎6月辣穿比基尼。（圖／翻攝自臉書）

▲李宓懷孕只有肚子變大，四肢依舊纖細。（圖／翻攝自臉書）

網友留言「應該是說除了有肚子，其他地方都不像孕婦」，李宓親回「對啊，但這樣不是很正常嗎？不然寶寶要長在哪裡呢？」

【李宓全文】

懷孕25週繼續每天游泳，我每次懷孕很多人都說我的背影完全不像孕婦，我就實在很好奇，有孕婦的背影一看就是孕婦嗎？上網查了很久都查不到，只有「不像孕婦的背影」沒有「超像孕婦的背影」⋯拜託有人有的話，可以傳給我嗎
不能看起來是胖子，要一看就是孕婦的背影喔

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