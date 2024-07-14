江坤俊突「消瘦」現身機場！疑飛往峇里島…身旁不見妻女

▲江坤俊今日現身桃園機場準備出國。（圖／CTWANT提供）

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已婚名醫江坤俊先前遭爆與護理師大搞曖昧，後續又被主播鄭凱云爆料曾對自己騷擾。事發之後，其固定主持的節目《健康2.0》製作單位就表示，江坤俊近期將會因為帶家人出國的關係暫停錄製節目。就有讀者今（14）日在桃園機場登機室看到身形明顯消瘦的江坤俊。

根據《中時新聞網》報導指出，有讀者今日於桃園機場登機室看到江坤俊的身影，江坤俊身穿藍白交錯的長袖襯衫，一肩背著背包，一手拿著手機，臉上沒有帶著任何帽子、口罩做遮擋。

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但從讀者提供的畫面可以清楚的看到，江坤俊的身形有明顯的消瘦，而且正準備前往峇里島的江俊坤，其臉上也沒有任何出國度假應有的笑容與喜悅，神情十分木然。

雖然先前節目《健康2.0》製作單位就曾表示，江坤俊會在7月因為帶家人出國而暫停錄影。但從讀者提供的照片中也能看到，江坤俊周圍並沒有見到其妻小，僅有一名中年男性陪同。

《中時新聞網》也曾為此詢問江坤俊的經紀人，確認其是否與家人共同出國，經紀人也明確回應的確是與家人共同出國，但對於目的地是否為峇里島，經紀人則沒有正面證實。

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