YTR超強劈腿短髮網美首發文！　神隱1個月近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

台馬跨國情侶「超強系列」、「Soya手癢計劃」今年4月宣布結束4年情，男方事後坦言劈腿對象是網紅石靜，消息曝光後引發各界討論及撻伐。為此，在事件爆發後拍片承認有約砲行為的超強，已有將近一個月的時間未更新社群，今（11）日罕見發布動態，同時也透露最新近況。

▲超強在感情風波後首度透過社群發文。（圖／翻攝自Instagram／rene_superawesome）



超強在IG限時動態秀出一張自拍照，照片中他身穿一件白色上衣，搭配一副耳機，頭上還戴著一頂帽子。他透露自己喜歡到咖啡廳工作，因為餐點很便宜，接著對鏡頭做出噘嘴，以及豎起右手大拇指的表情及動作。在另外一篇動態中，超強PO出站在鏡前的自拍照，他一身運動穿搭，似乎在展現健身成果。為此，他配文寫道：「給自己設個目標，差不多這樣就好。」

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▲超強透過社群限動分享近況。（圖／翻攝自Instagram／rene_superawesome）

事實上，超強在上個月才在YouTube頻道上傳一支名為「關於這件事」的影片，他在影片中坦言，在與女友Soya交往4年的期間，有過約砲，也有出軌等事實，同時也表示，「因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女。我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」影片曝光後，引發熱議。

▲超強（圖左）、Soya今年4月分手。（圖／翻攝自Instagram／soya_plan）