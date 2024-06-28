唐治平扔台居留證嘆想回泰國　民眾上前關心、知名總裁願給工作

▲唐治平至今仍拒認母親遺體。（圖／翻攝自我是礁溪人臉書）



圖文／CTWANT

藝人唐治平的母親本月初過世，但他仍然不認領遺體，使得唐母遺體以無名屍暫時冰置殯儀館。今（28日）有民眾在新北淡水發現唐治平的身影，只見他脫掉上衣，瘦到皮包骨，拒絕接受路人的幫助，甚至將台灣居留證扔掉，想回泰國。

據《壹蘋新聞網》報導，唐治平今天早上9點左右出現在淡水住家附近，依然搖頭晃腦，由於天氣太熱，他直接脫掉上衣，有民眾上前關心，怎料上演你追我跑的戲碼，不願溝通。

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據了解，該民眾正好是「愛爾麗總裁」常如山友人，常如山本身就是泰拳愛好者，得知唐治平處境決定提供工作機會，聘請他擔任公司教練，也願意提供住處，等情緒平靜後，打算到他就醫治療。

不過，唐治平表示「不要接受人家高度關注」，透露已將居留證丟水溝，但補充「還拿得回來」。後來還到管委會抗議，詢問：「我認屍了沒有？你們看了報紙沒有？」更表示不想和鄰居講話。而常如山看了唐治平照片，決定先包個紅包放在管委會，另外提供2支手機，希望能藉此聯絡上唐治平。

至於唐治平母親遺體，警方6月14日已發布認領公告，期限至7月8日，之後將以「有名無主」遺體的方式，交由殯葬處協助後續收埋。

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