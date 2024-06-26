禾馨名醫割破網美腸子！切子宮肌瘤出事了　她2度動刀肚留巨大蜈蚣疤

圖文／鏡週刊

名醫韓健明以子宮肌瘤手術聞名，也是台北市知名婦幼診所禾馨的主治醫師，曾上過《醫師好辣》等節目，身為媒體寵兒的他不時對外分享相關醫療資訊。近來卻有網美控訴，日前到診所找韓健明動子宮肌瘤手術，竟被弄破腸子，更因此進行2次手術，肚子上有著巨大的蜈蚣狀疤痕，讓她身心受創，向醫師提出600萬元賠償。

網美Jane在IG有著8萬多名粉絲追蹤，身材姣好、外型亮麗的她，身上經常都是名牌華服，也常出國旅遊，過著夢幻般的生活，想不到去年的一場小手術，讓她自覺彷彿瞬間墜入地獄。網美透過友人向本刊控訴，去年因為禾馨診所的響亮招牌到院看診，並由名醫韓健明醫師操刀子宮肌瘤微創手術，竟然發生了嚴重意外。

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▲韓健明醫師除了經營醫學社群外，也是《醫師好辣》節目的常客。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

據友人透露，網美在手術後回家休養，卻每天肚子痛到不能睡覺，睡覺只能坐著睡，無法躺下，忍受了2週的劇痛後去檢查，才發現是因子宮肌瘤手術的意外造成腸子破裂，使她身心受創，向韓醫師索賠600萬元。

▲網美Jane有著火辣身材和姣好外貌，經常出國旅遊，IG有8萬多人追蹤。 （翻攝自Jane IG）

更讓網美崩潰的是，她因此到其他家醫院動刀修復，醒來後卻發現肚子被剖開了一半，原本白皙、平坦的小腹，上面竟多了如同巨大蜈蚣般的疤痕。據悉，網美私下先和韓健明的律師調解，雙方因賠償金額談不攏，已經進入了司法程序。

▲Jane動了子宮肌瘤手術後，因腹痛不止，檢查才發現是腸子遭割破，二次手術後在肚子留下大片傷疤。（讀者提供）



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