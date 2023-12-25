野生趙小僑真實膚況曝光！　「素顏+鯊魚夾」出門…真面目圈粉

▲日前一身居家打扮的趙小僑現身台北市天母一帶。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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本刊日前在台北市天母捕獲野生趙小僑，她大方頂著素顏上街，隨意用鯊魚夾盤起頭髮，私下模樣挺自然樸素，心情雀躍地快步走進知名生吐司店採買，入店短短幾分鐘時間，她狠狠買了三大袋離開，看來是個吐司愛好者。

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▲趙小僑進入一間生吐司專門店買吐司。（圖／本刊攝影組）

12月6日早上10點半左右，趙小僑到台北市天母一家知名的生吐司專門店，她戴著眼鏡，素著一張臉，細看肌膚狀態還挺不錯，沒什麼瑕疵，基本上跟完妝沒有巨大差異，還挺經得起素顏考驗，只是厚厚的鏡片看得出近視度數應該頗深。她短短幾分鐘快閃吐司店，提了3大袋戰利品，心滿意足地搭乘原車離開。

▲拎了三袋吐司的趙小僑雖然戴眼鏡大素顏還夾著鯊魚夾，但膚質看得出很不錯。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

趙小僑近年將事業重心從拍戲轉為到經營自媒體，她在YouTube頻道《趙小僑女人說》記錄家庭生活和旅遊Vlog，受到網友喜愛，頻道已有超過20萬訂閱。她毫無女藝人的包袱，時常在影片中以素顏入鏡，以真實的模樣拉近與粉絲的距離，而1歲多的女兒「典典寶寶」經常陪媽媽一同入鏡，可愛的大眼睛及萌萌奶音，很難不被圈粉，有不少粉絲在外面遇到她們母女，都是先注意到可愛的典典寶寶，然後才看到旁邊的趙小僑，成了相當受歡迎的小網紅。

▲趙小僑近期出了新書，老公劉亮佐．女兒典典寶寶自然成為特別來賓，特別是典典寶寶最搶鏡，模樣可愛十分吸睛。（圖／焦正德攝／CTWANT提供）

今年她出了新書《1000針的勇氣》，記錄她從備孕到育兒心路歷程，鼓舞不少媽媽讀者。她日前也買下60坪的新家，讓一家人能有更大的生活空間，她以影片紀錄下房子還是毛胚屋的狀態，馬上收到設計團隊及建材、家電品牌的合作邀約，讓她又驚又喜，可見人氣跟關注度超高。

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