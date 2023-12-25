ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

野生趙小僑真實膚況曝光！　「素顏+鯊魚夾」出門…真面目圈粉

娛樂報報／野生趙小僑「素顏+鯊魚夾」上街　真實膚況曝光

▲日前一身居家打扮的趙小僑現身台北市天母一帶。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本刊日前在台北市天母捕獲野生趙小僑，她大方頂著素顏上街，隨意用鯊魚夾盤起頭髮，私下模樣挺自然樸素，心情雀躍地快步走進知名生吐司店採買，入店短短幾分鐘時間，她狠狠買了三大袋離開，看來是個吐司愛好者。

娛樂報報／野生趙小僑「素顏+鯊魚夾」上街　真實膚況曝光

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙小僑進入一間生吐司專門店買吐司。（圖／本刊攝影組）

12月6日早上10點半左右，趙小僑到台北市天母一家知名的生吐司專門店，她戴著眼鏡，素著一張臉，細看肌膚狀態還挺不錯，沒什麼瑕疵，基本上跟完妝沒有巨大差異，還挺經得起素顏考驗，只是厚厚的鏡片看得出近視度數應該頗深。她短短幾分鐘快閃吐司店，提了3大袋戰利品，心滿意足地搭乘原車離開。

娛樂報報／野生趙小僑「素顏+鯊魚夾」上街　真實膚況曝光

▲拎了三袋吐司的趙小僑雖然戴眼鏡大素顏還夾著鯊魚夾，但膚質看得出很不錯。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

趙小僑近年將事業重心從拍戲轉為到經營自媒體，她在YouTube頻道《趙小僑女人說》記錄家庭生活和旅遊Vlog，受到網友喜愛，頻道已有超過20萬訂閱。她毫無女藝人的包袱，時常在影片中以素顏入鏡，以真實的模樣拉近與粉絲的距離，而1歲多的女兒「典典寶寶」經常陪媽媽一同入鏡，可愛的大眼睛及萌萌奶音，很難不被圈粉，有不少粉絲在外面遇到她們母女，都是先注意到可愛的典典寶寶，然後才看到旁邊的趙小僑，成了相當受歡迎的小網紅。

娛樂報報／野生趙小僑「素顏+鯊魚夾」上街　真實膚況曝光

▲趙小僑近期出了新書，老公劉亮佐．女兒典典寶寶自然成為特別來賓，特別是典典寶寶最搶鏡，模樣可愛十分吸睛。（圖／焦正德攝／CTWANT提供）

今年她出了新書《1000針的勇氣》，記錄她從備孕到育兒心路歷程，鼓舞不少媽媽讀者。她日前也買下60坪的新家，讓一家人能有更大的生活空間，她以影片紀錄下房子還是毛胚屋的狀態，馬上收到設計團隊及建材、家電品牌的合作邀約，讓她又驚又喜，可見人氣跟關注度超高。

延伸閱讀
娛樂報報／郭泓志招牌花椰菜捲髮現身信義區　視訊購物挑禮物
保台不力1／「私菸案」翻版？　共諜案主管未懲處反升官
鄰居態度反常：今天友善、明天冷淡　女子困惑2年半才找到「超離奇原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

推薦閱讀

范瑋琪剛發聲…大牙私人臉書突爆「身心崩潰」：撐不住了！　親友急救命

范瑋琪剛發聲…大牙私人臉書突爆「身心崩潰」：撐不住了！　親友急救命

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：住進精神病院2個月

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：住進精神病院2個月

宋仲基、朴敘俊「最爛風度之人」上榜！　嘲諷＋態度差成雷點

宋仲基、朴敘俊「最爛風度之人」上榜！　嘲諷＋態度差成雷點

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚！　結束11年婚「建立新的夥伴關係」

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚！　結束11年婚「建立新的夥伴關係」

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！破尺度「透視黑絲」狂露絕對領域 鉛筆腿被看光

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！破尺度「透視黑絲」狂露絕對領域 鉛筆腿被看光

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘浪漫下跪：我將成為她最好的男人

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘浪漫下跪：我將成為她最好的男人

Lily收小S聖誕禮「蹲地掩面大哭」！　Elly貼身挖背裙激美

Lily收小S聖誕禮「蹲地掩面大哭」！　Elly貼身挖背裙激美

藍心湄《女人我最大》爆收視不佳縮編！15億身價超富…新計畫曝光

藍心湄《女人我最大》爆收視不佳縮編！15億身價超富…新計畫曝光

東洋乳神天木純現身台灣「下身＼／線條外露」！　車頭燈震撼畫面掀暴動

東洋乳神天木純現身台灣「下身＼／線條外露」！　車頭燈震撼畫面掀暴動

謝金燕49歲生日怒了！突宣布「跨年拒再用道具表演」　崩潰揭原因

謝金燕49歲生日怒了！突宣布「跨年拒再用道具表演」　崩潰揭原因

逛百貨「野生吳慷仁就站身邊」！國小生認不出他　冷回一句尷尬了　

逛百貨「野生吳慷仁就站身邊」！國小生認不出他　冷回一句尷尬了　

韓千萬YTR消失6個月「竟涉嫌多人性侵」！　9身分線索曝…網全傻眼

韓千萬YTR消失6個月「竟涉嫌多人性侵」！　9身分線索曝…網全傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

范瑋琪剛發聲…大牙私人臉書突爆「身心崩潰」：撐不住了！　親友急救命

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：住進精神病院2個月

宋仲基、朴敘俊「最爛風度之人」上榜！　嘲諷＋態度差成雷點

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚！　結束11年婚「建立新的夥伴關係」

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！破尺度「透視黑絲」狂露絕對領域 鉛筆腿被看光

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘浪漫下跪：我將成為她最好的男人

Lily收小S聖誕禮「蹲地掩面大哭」！　Elly貼身挖背裙激美

藍心湄《女人我最大》爆收視不佳縮編！15億身價超富…新計畫曝光

東洋乳神天木純現身台灣「下身＼／線條外露」！　車頭燈震撼畫面掀暴動

謝金燕49歲生日怒了！突宣布「跨年拒再用道具表演」　崩潰揭原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. ALL IN 5成員突宣布退團！跨年最後合體演出　團員不捨：尊重意願
  2. 胡瓜爆獨寵小44歲熊霓！小禎鬆口「私下群組互動」不排斥邀她同框
  3. 女模彤羽宣布買房「自己設計新家」！　戶頭0元北漂N年圓夢
  4. 命理師沈嶸靠「笨方法」理財！呼籲：致富不能投機
  5. 李玟遭霸凌「大家曾說幫討公道」！離世5個月0消息　楊培安怒開砲
  6. SBS歌謠紅毯／(G)I-DLE雨琦、舒華性感露酥肩　霸氣：姐美就行了～
  7. 女團「幻藍小熊」獻唱送暖　結果團長自己被逼哭
  8. 少了庹宗康、炎亞綸！《營業中3》全員艱辛備餐...首集收視率曝光
  9. 史上最扯詐騙！SBS歌謠大戰開演前⋯90名粉絲拿假票　痛哭進不去
  10. 韓孝周《信徒2》反派被選「最爛演技」！　張嘴憤怒讓人出戲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366