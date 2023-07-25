坂口健太郎爆接演韓劇！　合作「古裝女神李世榮」劇情曝光

記者張筱涵／綜合報導

日本演員坂口健太郎日前才宣布將在韓進行見面會，沒想到今（25日）傳出將和李世榮合拍韓劇《愛情之後，所來臨的》（直譯，사랑 후에 오는 것들），引起熱烈討論。

▲坂口健太郎和李世榮傳出將合作拍攝韓劇。（圖／翻攝自Instagram／seyoung_10、記者屠惠剛攝）

據韓媒《JTBC NEWS》報導，相關人士透露，坂口健太郎和李世榮將主演《愛情之後，所來臨的》。而據《newsen》報導，李世榮所屬經紀公司Prain TPC回應：「這是收到的其中一個提案。」

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南韓網友得知消息後紛紛表示，「哇！好想看喔，這兩位都是我很喜歡的演員」、「哇！健太郎主演！好棒」、「這本書是我就學時期讀過的欸」、「喔！很棒，這本（小說）我看過」、「我有看過原作，但不覺得有看點需要拍成戲劇欸，但這組合很讚，拍攝呈現很重要」。

《愛情之後，所來臨的》是南韓作家孔枝泳和日本作家辻仁成在2005年合作發行的小說，主要講述南韓女性與日本男性克服國籍不同的清新愛情，是受到許多人喜愛的小說，也在銷售排行榜有很好的成績。

另外，《愛情之後，所來臨的》製作商為Silver Lining Studio，導演將由曾執導電影《極速首爾》和《王的偵探事件簿》的文鉉誠擔任，這也是他第一次執導戲劇作品，預計明年初會往返日本和南韓拍攝。