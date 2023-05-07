影后姜受延逝世1周年！「南韓影壇大咖齊聚」追思　安聖基：相信她看著

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影后姜受延2022年因腦出血在家中暈迷，搶救2天無效，享年55歲。7日迎來她的逝世一周年，影壇的同僚好友們為她舉辦了追思展覽，不少資深大咖演員皆撥空出席展覽開幕式，包含影帝安聖基、朴重勳等等，都到場力挺，安聖基更是感性表示「相信不管她在哪裡，都看著我們，大家應該都是一樣的心情」。

▲姜受延於2022年因腦出血離世。（圖／翻攝自釜山國際電影節）

眾多影壇大咖於7日上午出席了姜受延的追思展覽開幕式，由演員劉智泰擔任司儀，其他包含安聖基、李貞賢、朴重勳、文瑾瑩、文素利、芮智媛，以及導演延尚昊、 方銀珍、林順禮等資深電影人們都出席了活動，就連文化部長官朴寶均也在場。

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因罹患血癌，目前還在接受治療的影帝安聖基以氣色良好的模樣現身，他感性表示：「希望這次展覽能順利的同時，也伴隨著『不順利的話怎麼辦？』的擔憂，雖然姜受延小姐不在場，但我相信無論在哪裡，她都一定看著，大家應該都是一樣的心情。」講述了此次出席展覽開幕式的感想。

▲朴重勳、安聖基出席姜受延追思展覽開幕式。（圖／翻攝自jtbc news）

與姜受延同齡的好友朴重勳也有感而發說道：「跟她拍了3部電影，第一部是在20歲那年，一起度過數十年的歲月。」接著補充感嘆她的演戲才能以及毅力，表示「 度過這麼長的演員生涯，一定會有辛苦的時候，但我從來沒聽過她喊累」，還回憶起與姜受延生前最後一次聚會時，對方還承諾拍攝完《靜_E》要再聚，不料不久後竟迎來天人永別的噩耗，直言「這份悲傷過了1年依然沒有消散，我們能做的只有永遠記得她，把她放在心裡」。



2022年逝世的姜受延縱橫影壇51年，演出多部作品，包含電視劇《女人天下》，電影《陽光姊妹淘》、《輪迴》、《虹鱒》，生前最後幾年為電影產業不遺餘力，2015年到2017年主要以釜山國際電影節委員長的身份活動，遺作為Netflix科幻電影《靜_E》。