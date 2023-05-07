ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影后姜受延逝世1周年！「南韓影壇大咖齊聚」追思　安聖基：相信她看著

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影后姜受延2022年因腦出血在家中暈迷，搶救2天無效，享年55歲。7日迎來她的逝世一周年，影壇的同僚好友們為她舉辦了追思展覽，不少資深大咖演員皆撥空出席展覽開幕式，包含影帝安聖基、朴重勳等等，都到場力挺，安聖基更是感性表示「相信不管她在哪裡，都看著我們，大家應該都是一樣的心情」。

▲姜受延追思展覽於7日開幕。（圖／翻攝自釜山國際電影節、韓網）

▲姜受延於2022年因腦出血離世。（圖／翻攝自釜山國際電影節）

眾多影壇大咖於7日上午出席了姜受延的追思展覽開幕式，由演員劉智泰擔任司儀，其他包含安聖基、李貞賢、朴重勳、文瑾瑩、文素利、芮智媛，以及導演延尚昊、 方銀珍、林順禮等資深電影人們都出席了活動，就連文化部長官朴寶均也在場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因罹患血癌，目前還在接受治療的影帝安聖基以氣色良好的模樣現身，他感性表示：「希望這次展覽能順利的同時，也伴隨著『不順利的話怎麼辦？』的擔憂，雖然姜受延小姐不在場，但我相信無論在哪裡，她都一定看著，大家應該都是一樣的心情。」講述了此次出席展覽開幕式的感想。

▲姜受延追思展覽於7日開幕。（圖／翻攝自釜山國際電影節、韓網）

▲朴重勳、安聖基出席姜受延追思展覽開幕式。（圖／翻攝自jtbc news）

與姜受延同齡的好友朴重勳也有感而發說道：「跟她拍了3部電影，第一部是在20歲那年，一起度過數十年的歲月。」接著補充感嘆她的演戲才能以及毅力，表示「 度過這麼長的演員生涯，一定會有辛苦的時候，但我從來沒聽過她喊累」，還回憶起與姜受延生前最後一次聚會時，對方還承諾拍攝完《靜_E》要再聚，不料不久後竟迎來天人永別的噩耗，直言「這份悲傷過了1年依然沒有消散，我們能做的只有永遠記得她，把她放在心裡」。


2022年逝世的姜受延縱橫影壇51年，演出多部作品，包含電視劇《女人天下》，電影《陽光姊妹淘》、《輪迴》、《虹鱒》，生前最後幾年為電影產業不遺餘力，2015年到2017年主要以釜山國際電影節委員長的身份活動，遺作為Netflix科幻電影《靜_E》。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3關卡曝光　專家1句話讓她崩潰了

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3關卡曝光　專家1句話讓她崩潰了

王思佳終於出面！　「包包已送驗」曝購買管道：如果是假的我弄死他

王思佳終於出面！　「包包已送驗」曝購買管道：如果是假的我弄死他

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎揭「找代購1主因」　入手3管道曝

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎揭「找代購1主因」　入手3管道曝

獨／網質疑王思佳3款愛馬仕「6個疑點」！　精品業者解密了

獨／網質疑王思佳3款愛馬仕「6個疑點」！　精品業者解密了

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍　真實身材全被看光

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍　真實身材全被看光

尹恩惠無私公開急速健康減肥法！　他照做「10天真的瘦了7公斤」

尹恩惠無私公開急速健康減肥法！　他照做「10天真的瘦了7公斤」

滯留21小時！華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了

滯留21小時！華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了

王思佳遭控「拿假包上節目」！　《女大》發聲了：信任藝人為原則

王思佳遭控「拿假包上節目」！　《女大》發聲了：信任藝人為原則

蔡健雅「被1事嚴重干擾」中斷演出！　突鞠躬道歉：對不起大家

蔡健雅「被1事嚴重干擾」中斷演出！　突鞠躬道歉：對不起大家

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！　釣出百億千金關穎：闖禍了吼

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！　釣出百億千金關穎：闖禍了吼

舒子晨出車禍「傷勢曝光」！　經紀人證實...工作急暫停

舒子晨出車禍「傷勢曝光」！　經紀人證實...工作急暫停

「以為洗臉慕斯」瓶子一轉傻眼！　男星：洗了整整1個月才發現

「以為洗臉慕斯」瓶子一轉傻眼！　男星：洗了整整1個月才發現

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳愛馬仕包「送美國鑑定」！檢驗3關卡曝光　專家1句話讓她崩潰了

王思佳終於出面！　「包包已送驗」曝購買管道：如果是假的我弄死他

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包！關穎揭「找代購1主因」　入手3管道曝

獨／網質疑王思佳3款愛馬仕「6個疑點」！　精品業者解密了

連千毅娜美妻罕見脫了！「大尺度春光畫面」被拍　真實身材全被看光

尹恩惠無私公開急速健康減肥法！　他照做「10天真的瘦了7公斤」

滯留21小時！華航林依晨曝「機場露營」畫面：星宇真的沒辦法了

王思佳遭控「拿假包上節目」！　《女大》發聲了：信任藝人為原則

蔡健雅「被1事嚴重干擾」中斷演出！　突鞠躬道歉：對不起大家

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！　釣出百億千金關穎：闖禍了吼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

姜受延

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小甜甜遭前夫質疑「虐狗」！愛犬深夜噴血　求救對話曝光
  2. 合體李多慧被批：沒比較沒傷害！　林襄「置頂留言」高EQ回應
  3. 邱淑貞女兒同框周杰倫！　親切喊「Jay哥哥是最棒的」雙方私交曝
  4. 許維恩倒數7週卸貨！胎兒五官變立體　王家梁一看：是不是太像爸爸
  5. 黃曉明見到Amber「第一句提宋茜」！　14年f(x)老粉看哭：相信活久見
  6. 李棟旭《九尾狐傳1938》首集開紅盤！　「打破前季收視紀錄」金素妍華麗登場
  7. 過年出門嗨玩留妻待婆家　黃健瑋認「婚姻危機」：我年輕太自私
  8. 蔡桃貴學校「母親節任務」　只肯做1事二伯吃虧笑翻：可惡沒爽到
  9. 雷／《星際異攻隊3》格魯特突然會說話？　導演現身解答「催淚設定」
  10. 牙齒莫名痠痛變色！女星就醫才知是「特殊案例」　緊急根管治療

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366