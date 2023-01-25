▲演藝圈中有不少分手後，仍好聚好散維持同居關係的例子。（翻攝自彭佳慧、楊大正、罔腰臉書）

圖文／鏡週刊

小A辣和交往5年的男友阿富分手，但由於年前搬家不易，兩人還是保持著「室友」身分，其實交往久的情侶若是好聚好散，不少演藝圈人士，都還是會維持同居關係。

金曲歌后彭佳慧2018年貼出親筆信，證實已經和前夫離婚，但為了給孩子完整的家庭生活，選擇繼續住在一起，只是分房睡，但她說，與前夫是家人的感情，不會有愛情的成分，目前是否仍同居並未證實。

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▲彭佳慧為了讓孩子有完整的家庭，還是和前夫住一起。（翻攝自彭佳慧臉書）



滅火器主唱楊大正和鄭宜農相戀、結婚9年，但2016年鄭宜農宣布出櫃，楊大正也支持她的決定，和平分開後還保持同居狀態，且楊大正另結歌手山東，三人曾共同生活一段時間，直到和山東產子，楊大正才搬離。

▲楊大正和鄭宜農離婚後，曾有一段時間和新婚妻三人同居。（翻攝自楊大正臉書）



跨性別網紅罔腰2021年因自稱懷孕鬧上版面，同時她也坦承和男友「阿猴」因頻繁爭吵已經分手，但還是同居在一起，被問及真實關係，罔腰透露兩人是「類似情侶」的關係。

▲網紅罔腰和前男友同居，聲稱兩人是「類情侶」關係。（翻攝自罔腰臉書）

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