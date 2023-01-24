年後「5星座適合轉職」！第2名摩羯座加薪機會高　TOP1貴人運超強

記者劉宜庭／綜合報導

年後常會出現一陣轉職熱潮，許多人都趁年後跳槽換工作。命理學家「清水孟國際塔羅小孟老師」昨（23日）就點出年後適合轉職的前5名星座，提供給大家參考。

▲年後經常出現轉職潮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



TOP 5雙子座

雙子座求新求變，也很有改變的能量。在年後，對於設想已久的目標，很適合加足馬力積極前進，爭取外界認同與讚賞，同時受冥王星的影響，會著重於大方向，甚至完全改變過去的生活方式，加上太陽出現在資源宮，使得雙子座有很強的野心，有機會可好好利用資源。而木星讓雙子有好的貴人運，當理念相同時，會適時的伸出援手，在轉職的時刻，更可幫上忙。

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TOP 4天蠍座

天蠍座在2022年底，木星的能量就開始影響工作運，而且會持續到過年後的一段時間，再配合水星的能量，讓你能夠好好正視自己職場狀況，能夠好好思考未來，在面試時也能發揮好的口才能力，因此這時間最容易找到適合自己能力的工作。而且在日後的新工作環境，有機會可以很快的融入群體，心態上會快樂很多，再配合本身的實力，未來會有不錯的前途。

TOP 3處女座

處女座火星出現在事業宮，這會讓你們在事業上，有想要衝刺跟發揮實力的能量，加上木星照耀再生宮，資源表現很充沛，容易得到不錯的幫助。因此若是對目前工作不滿意的，感覺處處受到打壓而有志難伸的，可以在領完年終之後，試著尋找自己有興趣的新環境，再配合自己的學習能力，有機會在2023年表現得更為突出。

TOP 2摩羯座

摩羯座在年前心態開始躁動，會有想要展現自己能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境之下，更可能表現出對抗的心態，而這也將不利於目前的工作，不妨趁這時候轉換職場的環境，有機會找到最適合自己的新環境。而且金星還能讓你有機會發現薪資不錯的公司，因此可以好好為自己的職場生涯，重新檢視做規劃跟修正，打造更好的職場狀態。

TOP 1牡羊座

牡羊座的個性會比較急躁，喜歡搶第一，在領完年終之後，是時候該為自己的職場做一個決定了，在事業上會想要有更高的職場地位跟成就感，對於追求成功有很強的的強烈意志力及驅策力，很適合為自己打拼事業。而且2023年，受木星的影響，運氣比以往都好，外緣不斷，貴人運佳，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強勁的幫助，很適合轉職所需的能量。