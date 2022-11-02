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鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！心動2關鍵點頭嫁了：他假日還會打工

記者潘慧中／綜合報導

鄭家純（雞排妹）2日驚喜宣布登記結婚，而對象就是她2018年認愛的大3歲日本小兒科醫生，消息一出獲得大批粉絲祝福。2日接受媒體電訪時，鄭家純誇讚老公是個溫柔又認真的人，無論是個性或是面對工作的態度，都讓她十分心動。

▲▼鄭家純2日驚喜宣布登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng、千巡影視提供）

▲鄭家純結婚照。（圖／千巡影視提供）

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鄭家純透露老公相當熱愛自己的工作，不會因為未來規劃就放棄上進與學習。不只這樣，鄭家純還說老公之前一發現雙方收入開始有差距時，對方就更認真地學習投資，假日還會做醫生相關的打工。

▲鄭家純坦言和老公收入有差距。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

事實上，鄭家純與老公的緣份得從她2018年初飛往日本讀語言學校說起，她一開始是透過APP交友軟體，和兩個當地男生約會吃飯，才進而對小兒科醫生產生好感，起初對於遠距離戀愛有些退縮，「我覺得遠距戀愛不好維繫，還是先當朋友就好。」

▲鄭家純和老公一開始是透過APP交友軟體的。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

沒想到曖昧數月後，鄭家純決定和該位小兒科醫生正式交往，她當時透露男方長相神似吳崢以及男星孔劉，當時還為了和對方溝通無礙，勤奮練習日文，日文能力甚至因此在短時間進步許多。

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鄭家純, 雞排妹

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