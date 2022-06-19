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鳳梨女友突PO文「老公叫不出口」！網驚：準備結婚了嗎…她鬆口給答案

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳泓逸）和「秘書」歐菈穩定交往中，小倆口不時會和粉絲分享感情生活。沒想到，歐菈17日突然在社群網站聊起和鳳梨的真實關係，讓部分網友驚訝直問：「懷孕了？怎麼突然老公的問題出現了？準備結婚了？！！」對此，她也隨即回應了。

▲▼鳳梨和女友歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

▲▼歐菈回應網友疑問。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

▲▼鳳梨和女友歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

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歐菈PO出與鳳梨的合照表示，「老公」2字她叫不出口，「丈夫」又有點像官方說法，說是「對象」太輕浮，「親愛的」則是過於油膩，「還是你叫我大哥，我叫你二弟吧？！好像很親切。」

▲▼鳳梨和女友歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

▲▼歐菈和鳳梨穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

▲▼鳳梨和女友歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

沒想到此話一出，「老公叫不出口」數個字意外引來網友好奇歐菈、鳳梨是否準備結婚了，對此，她連忙現身留言區否認此事，「完全沒有！而且這個是文案而已……。」

▲▼歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

▲歐菈完全符合鳳梨的妻子標準。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）

事實上，鳳梨曾被問到尚未走入婚姻的原因，他當時坦言仍在尋找真正適合自己的另一半，這需要經過長時間的相處，「我要負責努力賺錢、要負責應酬、要規劃很多未來的項目等等…。我根本沒有太多狗屁時間顧慮什麼紀念日、妳喜歡什麼顏色、妳愛吃什麼、妳怎樣怎樣一堆莫名其妙的小事。」歐菈則是完全符合他的妻子標準，讓不少網友相當看好他們。

歐菈IG全文：

老公叫不出口，丈夫又太官方
對象太輕浮，親愛的太油膩
.
還是你叫我大哥，我叫你二弟吧
好像很親切

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鳳梨, 吳泓逸, 歐菈

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