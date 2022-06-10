《歐比王》摩西英格拉姆拿下星戰角色　表面裝平靜「像海綿寶寶」

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線專訪

「星際大戰」系列最新影集《歐比王肯諾比》上線以來，引起全球影迷討論，在影集中飾演殘酷、富有野心的審判官「瑞瓦」的摩西英格拉姆（Moses Ingram）接受《ETtoday星光雲》專訪，她透露自己原本不是星戰迷，但真實身在其中後，現在已經成了超級鐵粉。

▲《歐比王肯諾比》摩西英格拉姆飾演「瑞瓦」。（圖／Disney+提供）

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對於自己的角色「瑞瓦」，摩西英格拉姆說：「她很危險，她是個絕地武士，工作就是得到應該得到的一切。」但其實她過去並未看過《星際大戰》的相關作品，「但我小時候有一把光劍喔，我也認識歐比王和達斯維達。」

儘管過去不是星戰迷，但成為其中一份子後，摩西英格拉姆說：「現在我是粉絲了，尤其《星戰》現在和我的許多個人時光和回憶息息相關，我現在真的超級喜歡。」由於親身感受到星戰迷的熱情後，她笑說：「這真是令人難以置信的瘋狂！有這麼多人這麼對星戰有深厚感情！」

▲摩西英格拉姆為了《歐比王：肯諾比》，訓練四個月。（圖／Disney＋提供）

摩西英格拉姆為了角色訓練了四個月，每天不間斷，一週有五天是一般重量訓練和有氧，還有三天要去「絕地學院」。她笑說：「絕地學院很好玩，因為會被翻來翻去，感覺自己有點像是蜘蛛人。」至於還會在家玩光劍嗎？摩西英格拉姆說：「已經有一段時間沒玩了，但我會想試試看，還玩不玩得起來。」

▲《歐比王肯諾比》笑說知道接到角色時，只是表面平靜。（圖／Disney+提供）

她在好萊塢資歷不深，能夠加入這個強大的IP，摩西英格拉姆回憶自己得知拿到角色的那一刻，反應只有「OK，酷。」但她笑說：「因為我太驚訝，只是看起來（平靜）而已。就像你知道有一集《海綿寶寶》，他不記得自己的名字和所有事情，（我內心）就像是那樣。」《歐比王肯諾比》已經上架。