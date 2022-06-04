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Bobby未婚得子「哭著跟成員講」：對不起大眾和粉絲，沒能成為模範

記者張筱涵／綜合報導

韓團iKON成員Bobby去年宣布未婚生子的消息，並在2021年9月得子，突如其來的消息讓眾人相當驚訝，3日登上《吳恩永的黃金商談所》坦承當得知有孩子時，親自跟每一位成員道歉，並對於自己身為公眾人沒能做好模範這點也很抱歉。

▲Bobby上節目談未婚得子的心情。（圖／翻攝自CHANNEL A）

▲Bobby上節目談未婚得子的心情。（圖／翻攝自CHANNEL A）

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Bobby上《吳恩永的黃金商談所》提到當得知未婚得子當下的反應，第一時間就先告知公司和家人，因為要處理的事情太多也沒有太多可以思考的時間，而且身為偶像應該是成為孩子們和未成年者的模範：「但未婚就有孩子這件事情並不是個好榜樣，因為有一個順序，（對粉絲）感到很抱歉。」

另外，一起上《吳恩永的黃金商談所》的成員金東赫和具俊會也被問到對於Bobby結婚的相法，金東赫記得當時Bobby是親自跟每一個人講這件事情，而他當下沒有多說什麼只是抱著對方：「Bobby哥哭得很慘，這是我第一次看到他哭成這樣，他本來不太哭的。」具俊會則說Bobby結婚後想法也變得不同：「像我是以自己想做的事優先，但他會多考慮到家人的部分。」

▲Bobby上節目談未婚得子的心情。（圖／翻攝自CHANNEL A）

▲金東赫抱住Bobby後，對方哭得很慘。（圖／翻攝自CHANNEL A）

Bobby說未婚得子不是一個好榜樣且對大眾和粉絲很抱歉的消息，很快就登上新聞且在nate演藝新聞熱門排行，在各大論壇更是引起討論。

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