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男藝人網紅都這樣約砲！「最偏愛1類女孩」　私密4內幕曝：是高深學問

記者田暐瑋／綜合報導

AV導演圤智雨（戲引子）因為幫鄧佳華拍第一部AV受到關注，日前爆料網美圈賣淫內幕引起轟動，而對於最近演藝圈鬧得沸沸揚揚的約砲事件，他也踢爆男藝人或男網紅約砲的4步驟，更分析藝人和網紅偏好的女生類型不同，且為了省得日後出事，會盡量用「一種特定方式」聯絡約砲，笑說約砲是門高深學問。

圤智雨20日在臉書爆料男藝人和網紅究竟是如何約砲的，透露他們看到喜歡的女生都很願意主動搭訕，第一步就是先到女方社群網站留言說hi，並自我介紹，一般來說10個裡面會得到3至4個回應；再來就是約砲人選有一定的臉蛋模樣，基本準則就是「看起來像某論壇女郎類型的性感小模」最容易被約。

▲圤智雨分享約砲步驟。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

▲圤智雨分享約砲步驟。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

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由於這類女孩會覺得如果認識網紅或藝人能對自己的知名度和人生履歷加分，就比較容易被約出來玩，至於網紅偏好的女生較多是「幼齒巨乳」，雖然也會約辣妹，但機率低，而藝人就是專愛辣妹類型；第三步就是建立信任關係，讓女生覺得被在乎，「最快的建立信任關係的方法不止是像朋友聊天，更多的是網紅藝人的發球，發出自身工作小情報。」

最後一步就是試探尺度，一般藝人或網紅大多不會用傳訊息的方式約，而是會用「Line電話」來進行，如果女方也接受尺度，就會開始調情或直接約砲，「藝人的話比較不會選炮友轉正的人選，但網紅就比較有機會選體位習慣良好談得來的女森，進而轉成正宮。」

▲王力宏和ØZI都鬧出約砲風波。（圖／翻攝自王力宏、ØZI IG）

▲王力宏和ØZI都鬧出約砲風波。（圖／翻攝自王力宏、ØZI IG）

臉書全文：

男網紅男藝人怎麼約炮呢？

先說好，我是認同約炮那一掛的，就是妳情我願狀況下我認爲沒啥不對，而現在都什麼年代了，2022了，沒發現越真實的藝人網紅越受歡迎嗎？所以我認爲現在是人設越低跳得越高

那回歸重點，男藝人跟網紅都怎約炮的呢？

1: 藝人與網紅，遇到喜歡的妹子都是很願意去個版留言的，粉專這種可能有不同管理員編輯的地方，是看不到留言說hi的，通常個版第一步都是hi 我是某某某，接著等待回應，十個留言中總有三到四個會回，如果你夠有名，那回應的人都會知你是誰，但女生多數還是會裝不確定對方是否爲本人，並且愛回，你真的是某某某嗎？真假，我知道你，很喜歡你耶，這些話來讓網紅或男藝人進行優越感的提升

2: 約炮人選，基本雖說人人口味不一樣，但有一個基本準則是跑不掉，就是看起來特別某論壇女郎類型的性感麻豆最容易被約，她們也比較容易約出來玩，因爲在女方角度，認識網紅或是藝人感覺會對自己的人生履歷加分，而網紅的話，就比較偏好幼齒巨乳的類型約，雖也會約辣妹，但頻率偏低，網紅愛好幼齒，藝人愛辣妹居多

3: 建立信任關係，對於正妹而言，最快的建立信任關係的方法不止是像朋友聊天，更多的是網紅藝人的發球，發出自身工作小情報，進而讓女方覺得被在乎，被需要感，這樣能被信任，加分

4: 試探尺度，雖說藝人網紅約炮比較簡單，但與公司設定好的人設差很多的藝人與網紅，也是會很小心的，通常試探尺度時多數都是透過line電話來進行，只要認爲對方接受度ok，就會進行調情與相約打炮，藝人的話比較不會選炮友轉正的人選，但網紅就比較有機會選體位習慣良好談得來的女森，進而轉成正宮

總結，約炮是門高深學問，所以我ㄧ定不會用以上流程，風險太高了，最好的方法還是&@$；秘密，呵

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