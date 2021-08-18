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網美啾啾比基尼對決被酸：墊出來的！　霸氣曬飽滿長輩照回嗆了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Joeman的「JOE是要對決」系列影片經常找來平價與奢華的同類物品或食材進行比較，日前請來網紅啾啾與紅豆（林可）來合作充滿誠意的「比基尼對決」，養眼畫面讓該片上線不到2天已經超過100萬點閱，兩位正妹的身材引發熱議，沒想到竟有酸民批評她們上圍是墊出來的，而她也做出了回應。

▲啾啾登上Joeman的對決單元，姣好身材掀起熱議。（圖／翻攝啾啾Instagram）

▲啾啾登上Joeman的對決單元，姣好身材掀起熱議。（圖／翻攝啾啾Instagram）

啾啾18日透過Instagram寫下「有些人嘴我們貼nubra，真的很抱歉，畢竟100%純天然」，表示當時拍攝時，為了安全起見還有節省時間，所以從頭到尾都貼著加上為了安全還有省時間，所以從頭到尾都貼著nubra，沒想到卻被拿來說嘴，而她也無奈回擊「怎麼沒人嘴我影片上安全褲超明顯？」，最後更要酸民「不要再嘴了」。

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▲啾啾登上Joeman的對決單元，姣好身材掀起熱議。（圖／翻攝啾啾Instagram）

▲啾啾曬辣照反擊酸民。（圖／翻攝啾啾Instagram）

對於被稱讚身材很好的部分，啾啾也不諱言自己天生條件不差，還沒健身之前，就已經是很多人羨慕的身材，後來為了追求更完美的線條，所以開始健身2年，現在非常滿意自己的身材，而她也鼓勵女生們不要放棄，「像我這麼瘦沒肉的人都能有蜜桃臀了，妳們一定也可以！」。

▲啾啾登上Joeman的對決單元，姣好身材掀起熱議。（圖／翻攝啾啾Instagram）

▲啾啾近兩年才開始健身。（圖／翻攝啾啾Instagram）

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