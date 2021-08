記者郭采縈/綜合報導

台語歌后詹雅雯3月公布罹患帕金森氏症、左腦萎縮,震驚歌壇,也讓歌迷相當心疼,自本土新冠疫情爆發後,不時透過直播和網友互動,14日更應景獻唱情人節相關歌曲,怎料稍早活動「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府 五府千歲進香期-藝陣演義」要連線她時,主持人于美人驚爆她下午突然送急診,請外界幫忙集氣。

▲詹雅雯驚傳送急診。(圖/翻攝詹雅雯臉書)

詹雅雯14日下午才透過Facebook直播、獻唱,祝網友情人節快樂,還罕見換上長假髮,看起來氣色不錯。沒想到,據《三立新聞網》報導,稍早某活動進行直播時,由於活動主題曲《咱攏是囡仔 We Are the Children》由她主唱,原訂要現場連線詹雅雯,于美人卻突然爆出詹雅雯下午突然送急診,請大家幫忙集氣。



