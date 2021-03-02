《角頭》拜碼頭！大甲鎮瀾宮還願　「標哥長子」顏寬恒帶領參拜

記者蕭采薇／綜合報導

強檔賀歲國片《角頭－浪流連》票房突破1.45億，2日）日監製張威縯、出品人張芷瑄帶著演員高捷、龍劭華、柯叔元、黃尚禾、吳震亞、王宣、林道禹等一行人回到台中大甲鎮瀾宮還願，由副董事長鄭銘坤及董事長顏清標的長子顏寬恒帶領參拜，劇組也送上金牌還願，答謝大甲媽。

▲《角頭》劇組至大甲鎮瀾宮還願，更拿出海報送粉絲。（圖／巧克麗娛樂提供）



電影《角頭》劇組在上映前一週就曾到大甲鎮瀾宮參拜祈福，如今帶著這般的好成績再次回來還願，監製張威縯激動表示：「很感謝大甲媽祖的保佑，讓電影開出紅盤，是一定要打一塊大金牌來答謝的。」先前才在基隆奠濟宮還願完的高捷也說：「除了很感謝眾神的幫忙外，最要謝謝的是進戲院支持的影迷們，好多人二刷、三刷還有十刷的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左三）和前立委顏寬恒（左一）帶領劇組參拜。（圖／巧克麗娛樂提供）



再來到鎮瀾宮，面對眾多熱情粉絲的柯叔元笑說：「發現很多的熟面孔，上次活動就有來領紅包，這次來改領海報，我都記得你們！」身為五虎將代表的黃尚禾、吳震亞，面對粉絲合照也是來者不拒，相當親民。

▲《角頭》劇組至大甲鎮瀾宮還願。（圖／巧克麗娛樂提供）

當被問到在慶功記者會上，承諾票房突破1.5億「四虎」要模仿曾莞婷的裸身入浴一事，兩人爽快的直呼：「當然沒問題！」在場粉絲則回應「等等就去包場」笑翻全場。缺席慶功直播的吳震亞也笑說：「直播沒感謝到的，我今天一次還！」大方獻上粉絲福利。

「甜茶」也爆霸凌爭議！ 受害女同學露臉控惡行：高中在泳池旁⋯

德主持人：BTS跟新冠肺炎一樣爛！ 歧視暗諷「都來自亞洲」被罵爆

《玩具總動員》蛋頭先生改名了！ 力挺性別議題：以後沒有「Mr.」

《辣妹過招》校草手滑！IG驚見露鳥照 網友看呆：比美國隊長驚人