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金馬57表演節目曝光！《刻在》陳昊森、《孤味》陳淑芳開唱

記者洪文／綜合報導

金馬執委會今日（11/11）公布第57屆金馬獎頒獎典禮表演嘉賓包括華裔小提琴家陳銳、金曲歌后艾怡良、以及特別為典禮打造新歌的黃明志。李霈瑜（大霈）、于子育、陳淑芳、Heyo霍嘉豪、阿弗、盧廣仲、陳昊森也將演唱入圍電影歌曲，當晚人在高雄舉辦演唱會的盧廣仲將和陳昊森連線表演，精彩可期。由影壇潛力新星組成的金馬遞獎大使也邁入第四年，今年將由徐謀俊、林輝瑝、范姜彥豐三名新人擔任。

▲▼陳昊森出席電影《刻在你心底的名字》 「刻名字同拍會」粉絲見面會活動。（圖／記者張一中攝）

在國際樂壇深受肯定的小提琴家陳銳與台北愛樂將擔任開場表演，以「永遠的新天堂樂園」喚起觀眾對電影院的美好記憶，也帶出本屆所有入圍影片。明年可望以演員身份角逐金馬的金曲歌后艾怡良，則要以深厚唱功詮釋華語電影中膾炙人口的英文老歌，似曾相識又另有新意。

本屆「最佳原創電影歌曲」競爭激烈。《孤味》分飾同一角色的陳淑芳、于子育將跨越時空演繹動人的主題曲。《消失的情人節》女主角李霈瑜（大霈）帶領So-So Heroes瘦瘦英雄一起演唱〈Lost and Found〉。以《狂舞派3》同時入圍新演員的香港饒舌歌手Heyo 霍嘉豪將與阿弗表演〈歡迎嚟到呢座城市〉。《你是豬》的入圍歌曲多達四種語言，由於其他演唱者無法前來，身兼導演與包辦詞曲唱的鬼才黃明志特別全新創作了〈小鮮肉變男子漢〉，把首唱獻給所有電影人。當晚在高雄舉辦演唱會的盧廣仲要如何和在典禮現場的陳昊森聯袂表演〈刻在我心底的名字〉，相信影迷、樂迷都非常期待。

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從2017年開始的「遞獎大使」先後捧出在上屆榮獲最佳男配角的劉冠廷及最佳新演員的范少勳，今年將由徐謀俊、林輝瑝、范姜彥豐接棒。徐謀俊參與過電視劇《天堂的微笑》、《2020因為愛你》、《我的青春沒在怕》和電影《寒單》，林輝瑝演出電影《鬥魚》、《哈囉少女》和電視劇《愛的3.14159》，模特兒出身的范姜彥豐今年則以《違反校規的跳投》獲得關注。他們都有新作品準備在明年推出，這次將身穿由台灣設計師汪俐伶量身打造的服裝先來金馬盛會觀摩，期待日後也能像學長姐一樣表現亮眼入圍得獎。

第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日於台北國父紀念館舉行。

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