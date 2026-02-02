袁惟仁撐音樂夢32年：做我能做好的事！口頭禪「加油好嗎」全台模仿

記者陳芊秀／綜合報導

「小胖老師」袁惟仁2日傳出在家中逝世，享年59歲。他從「凡人二重唱」出道，各自單飛唱轉戰歌唱比賽評判，被新人歌手稱為「小胖老師」，更轉戰大陸選秀節目，直到2018年在上海腦溢血病倒，尤其挖掘新人進入樂壇貢獻良多。

▲袁惟仁逝世。（圖／ETtoday資料照）

袁惟仁和莫凡自1986年在民歌餐廳駐唱，1988年組成凡人二重唱，代表金曲《杜鵑鳥的黃昏》，一直到1995年決定各自發展。他隨後成為上華唱片製作人，為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜製作專輯，更為眾多知名歌手創作夯歌，包括陶晶瑩《離開我》、巫啓賢的《愛情傀儡》、王菲《執迷不悟》、《旋木》，以及那英的《征服》等，成為天王、天后幕後推手。

從幕後又來到幕前，袁惟仁2007年擔任選秀節目《超級星光大道》的評審，期間長達6年掀起不少話題，口頭禪「加油，好嗎？」更令觀眾印象深刻。他成為歌唱選秀節目力邀的導師人選，2018年在上海錄製節目《星動亞洲》時，意外在飯店摔倒，送醫後腦溢血緊急切除腦瘤，但身體大不如前，回到台東老家療養。

▲袁惟仁擔任《超級星光大道》評審，口頭禪「加油好嗎」轟動全台。（圖／翻攝自YouTube）

詞曲創作全才的袁惟仁，為了音樂夢想舉債超過千萬。他2016年底在大陸策劃了「假如我是羅大佑」演唱會，邀請眾多歌手翻唱羅大佑的歌曲，坦承因此負債千萬，更一度爆出遭人軟禁，儘管多次陷入經濟困境，仍希望繼續辦音樂活動，曾說：「我只能在懂我的環境裡去做我能做好的事情。」不料2018年腦溢血昏迷，堅持32年的音樂夢就此止步。

▲袁惟仁轉戰大陸擔任歌唱節目評審。（圖／翻攝自微博）

▲袁惟仁為音樂夢舉辦羅大佑音樂會，效果不如預期更坦承負債千萬。（圖／ETtoday資料照）