袁惟仁23歲兒堅強到讓人心疼　陸元琪「他忘記自己是小孩」

記者許逸群／台北報導

「小胖老師」袁惟仁驚傳過世，親友對突如其來的噩耗更是悲痛，兩個小孩的處境更是讓人心疼。袁惟仁的大兒子袁義現年23歲，他從父親病榻以來一直保持堅強形象，甚至因怕母親陸元琪壓力過大，在年紀尚小時，就曾主動向媒體表示「要問媽媽，有事都找我」，讓陸元琪心疼：「他忘記自己是小孩。」

▲袁惟仁的兒子袁義。（圖／取自袁義臉書）

事實上，袁義過去時常在臉書分享心情，雖不見得有指名，但不難看出有許多心境都是在思念或是回憶與父親袁惟仁。他在2020年6月父親生日時就曾發文表示，「細數著這些沒有你的日子，我幾乎把自己塑造成你心目中期望的我。」簡單的文字，但外人難以想像，年紀輕輕的他究竟如何熬過。

▲個性堅強的袁義在18歲就替媽媽扛下重責。（圖／取自袁義臉書）



袁義在2018年因父親住院時首次公開面對媒體，他當時就展現出堅強的一面。他面對大批媒體陣仗頗為鎮定，或許是因看過父親紅透兩岸的模樣，對這樣的場面不足為奇，當然，也有可能他在決定要出來與媒體會面時，早已在心裡決定要為家裡扛下責任，不希望家人再多受到外界的干擾影響到情緒。

陸元琪曾向袁義說：「寶寶啊，你還是個孩子，不要一直想要保護媽媽，媽媽很感動，但你要依靠的人是我，因為我是你的母親。」袁義雖然沒回覆，但當下已哽咽、鼻子漲紅。陸元琪感性地說：「他頂著一個鋼盔，因為保護我可能會被別人罵，我叫他停止這樣的動作，媽很強的。」不過卻換來兒子一句「幼稚」，讓她只能苦笑。

袁惟仁在2018年10月因在上海錄製意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，隨即被往醫院治療，同時還查出腦內有良性腫瘤，直到12月在他清醒後返回台北治療。