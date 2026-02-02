袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命

記者蔡琛儀／台北報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁在2日傳出離世消息，享年59歲。袁惟仁出道超過20年，生前圈內好友眾多，包括張宇、十一郎夫妻檔、音樂人陳子鴻、陳建寧、巫啟賢、游鴻明、王治平及昔日「凡人二重唱」夥伴莫凡等人，在他出事後除了祈禱，更是紛紛解囊援助他的醫療費用，可見他人緣之好。

▲袁惟仁和張宇。（圖／翻攝YouTube／康熙好經典）

2018年袁惟仁在上海跌倒昏迷，住進上海瑞金醫院，醫療費用之高令人咋舌，雖然他當時正在錄製的節目單位替他繳清36萬元台幣的醫療保證金，並答應負擔全額醫療費，但當時陳建寧、王治平、陳子鴻、包小松、薛忠銘、周治平等30位音樂人、製作人，仍熱心合捐40萬元，盼為經濟狀況不充裕的袁惟仁雪中送炭。

▲陳建寧、黃韻玲和袁惟仁。（圖／中視提供）

隨後張宇也在去年發起「小胖基金」募款活動，號召圈內人有錢出錢，一起援助袁惟仁後續長年的醫療花費，更設計了臨時救援與長期救援，前者是一次性，後者則是一年捐2萬，期限是無限期。張宇擔心袁惟仁母親無力負擔龐大的醫療費用，才會發想這個計畫，包括游鴻明、莫凡、巫啟賢等兩岸友人都響應此計劃，巫啟賢更曾赴台東探視袁惟仁，據悉基金每月匯4萬元給袁惟仁的媽媽、姐姐，分別是看護費3萬元、營養金1萬元。

張宇與袁惟仁相識多年，他們都是駐唱歌手起家，張宇於大學時代即在民歌餐廳駐唱，直到早他出道多年的凡人二重唱介紹下，張宇才簽約出道當歌手，憑著《用心良苦》、《都是月亮惹的禍》走紅多年，在歌壇也擁有重量級地位，兩人曾在同個節目擔任評審，交情可見一斑。

▲▼陳子鴻（左2）、王治平（左4）、巫啟賢（下）等音樂人也曾捐助袁惟仁。（圖／因為愛琴提供、ET資料照）



