許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！起底資深美女明星身分　獻裸背作畫14年拍50部作品

圖文／鏡週刊

早在2017年許瑋甯與劉又年的戀情被本刊曝光後，媒體就報導劉又年原是星二代，母親是70年代的資深女星李湘。婆媳都是美女明星，劉家的男人實在很幸福。

▲8月14日22：55，回到住處後，李湘並未進門，似乎是在等劉又年父子出來。（圖／鏡週刊）

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許瑋甯的婆婆李湘，出生於1942年，如今已77歲。當年也是性感大明星，不只曾讓畫家張杰在其裸背上作畫，她與知名大導演李行、白景瑞、宋存壽和丁善璽等都合作過，在70年代相當活躍。

▲21：06，許瑋甯老公劉又年（左）與父母專程來看許瑋甯演出，劉媽媽李湘（右）息影多年，這次為了兒媳首度露面（圖／鏡週刊）

李湘於1966年進入中影公司，原本最初僅是任職《悲歡歲月》一片的實習場記，卻在因緣際會下外借演出《尋夢園》一片，從此踏入影壇。隨後她又為中影演出《路》等影片，演技也逐漸獲得肯定。

▲李湘是70年代的大明星，在劉又年出生後，她還有演出台視8點檔《金色山莊》。（翻攝自台視）

從1966到1980年，李湘就演出近50部作品，同期女星包括歸亞蕾、唐寶雲等人、張美瑤等人；而比她年紀較小的甄珍、林青霞、張艾嘉、林鳳嬌等，也與她有電影上的合作。她擅長演出成熟女性角色，代表作為宋存壽的《母親三十歲》和李行的《母與女》，並以《母與女》拿下亞洲影展女配角獎。

▲李湘（左3）年輕時的成熟風韻迷倒不少男影迷，她在其中一部經典作《浪花》飾演畫家，與柯俊雄配對。（翻攝自那些年的銀色世界臉書）

之後李湘漸漸淡出娛樂圈，不過在結婚生了劉又年後，她又曾在1986年演出台視的8點檔《金色山莊》，劇中演出一位精明豔麗的銀行家遺孀。巧合的是，當時飾演她女兒的，是才憑該劇出道的席曼寧，而這位《花系列》女星，因為同樣有張混血面孔，這些年被一些網友戲稱為「老版許瑋甯」，李湘先後被這兩位混血女星喊媽，而席曼寧與許瑋甯也稱有緣。

▲李湘1986年演出台視8點檔《金色山莊》，與後來有「老版許瑋甯」之稱的《花系列》女星席曼寧演一對母女。（翻攝自台視youtube頻道）

這次兒媳婦許瑋甯首次站上表演殿堂國家戲劇院演舞台劇，李湘除了力挺兒媳，多少也有檢視一下許瑋甯演技實力的味道。



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