放鳥金馬獎！　趙德胤答應要來卻不出席…遭批忘恩負義

▲趙德胤和吳可熙於公於私都緊緊相黏，還曾被鏡週刊直擊一起回家過夜。（本刊資料照）

文／鏡週刊

第56屆金馬獎日前才風光落幕，雖然遭遇政治因素，但台灣影人、媒體團結守護金馬獎，依然獲得不少好評，但以《灼人秘密》入圍金馬8項大獎的導演趙德胤、女主角、編劇吳可熙卻雙雙放鳥金馬，在典禮當晚就引起不少議論，生涯一路受到金馬獎多項榮耀加持的他，甚至被批忘恩負義。

趙德胤導演和吳可熙編劇、主演的《灼人秘密》入圍本屆金馬獎8項大獎，但包括典禮當晚到金馬事前宣傳，卻幾乎都沒見到2人身影，甚至在最佳導演拍攝金馬獎官方宣傳照時，也僅有其他4位入圍導演拍攝合照，完全沒有趙德胤身影，讓人感到相當不尋常。

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直到金馬獎典禮當晚都沒見到趙德胤、吳可熙2人，引發不少影人、媒體私下議論。本屆金馬獎的困難，台灣影人、媒體都知曉，不少入圍者擔憂打壓，早早告知不會出席，也都讓人理解，不會特地做文章，但趙德胤特別讓人關注，其來有自，據悉，趙德胤事前一直告訴金馬獎官方，他和吳可熙會出席，11月21日，趙德胤的臉書也透露，正準備趕回台北參加金馬獎。

但到了典禮當天，趙德胤卻以從法國宣傳回來，轉機不及為由，直接放鳥金馬獎，害慘工作人員開天窗，但趙德胤在金馬獎隔天，就又現身在新加坡出席影展，讓人感到不解，也引起圈內不少資深影人不滿，紛紛私下發難，何以他在法國、新加坡都如此熱烈出席，卻唯獨缺席了台北金馬獎？難免讓人有西瓜偎大邊之感。

趙德胤雖是緬甸華僑，但在高中就來台灣就讀，他的電影《翡翠之城》《冰毒》《再見瓦城》《灼人秘密》都曾入圍金馬獎，還獲得第53屆金馬獎「年度台灣電影工作者」，可說獲得了不少來自金馬獎的養分而羽翼漸豐。

▲早在金馬事前入圍者合照時，入圍的5位導演之中，就獨缺了趙德胤。（翻攝自金馬影展粉絲專頁）

趙德胤獲得這份榮耀時，也曾說了一番感人肺腑的感言，像是「自從16歲那年如同中樂透一樣地來到台灣後，整個命運翻轉。」「因為台灣的自由、多元、民主…間接地直接地把我推向了電影。」「如果我趙德胤…一個出生在鄉下從不敢有過生存之外夢想的小孩…站在這裡拿到這個…『台灣年度傑出電影人獎』是一個勵志故事的話；那台灣是世界上讓這個勵志故事發生的地方。」這段有著影人感性與情懷的發言，立刻被影迷們瘋傳，堪稱趙德胤最動人之作。

關於趙德胤放鳥金馬的議論，似乎也傳到他耳中，11月26日，《灼人秘密》官方臉書上，製片發了大篇長文解釋，趙德胤在法國參加了多場媒體宣傳，又遇到班機延誤，才來不及，言談之中， 就是要趕緊為此事消毒。

金馬執委會在接到本刊詢問後回應：劇組很早就告知執委會，導演人在國外工作，會趕回台參加典禮。典禮當天下午我們接獲劇組通知，班機延誤會來不及，因此雙方迅速確認晚上的獎項代領者，並通知製播相關人員。雖然很遺憾2位入圍者無法與會，但對典禮流程並無造成影響。





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