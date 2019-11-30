ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MMA／BTS「橫掃四大獎」成滿貫王！　柾國：繼續努力成為大家的力量

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂壇年度盛事Melon Music Awards 2019 Imagine by KIA（簡稱：MMA）頒獎典禮，30日在首爾高尺天空巨蛋登場。BTS作為典禮入圍的偶像中，最資深的前輩，不負眾望一舉拿下了4個大獎，包含「年度紀錄」、「年度歌曲」、「年度專輯」以及「年度歌手」，直接橫掃典禮的四大獎項，成為滿貫王。

▲BTS橫掃4大獎。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

▲BTS橫掃4大獎。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

除了4大獎之外，BTS也奪下「網路人氣獎」、「Kakao Hot Star獎」以及「最佳男子舞蹈」 、「 TOP10」，人氣以及實力都受到肯定。隊長RM在發表得獎感言時，提及今年的大熱歌曲《Boy With Luv》（又名《獻給渺小之物的詩》）：「在決定這首歌名字的時候，想著這是一首贈與大家的一首歌，是關於大家的日常、關於大家的一天、關於各位喜歡著什麼、吃著什麼、或是在享受著什麼。」

請繼續往下閱讀...

▲BTS橫掃4大獎。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

▲RM感性發言。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

RM接著談到，成員Jimin曾反對：「題目是《獻給渺小之物的詩》會不會把大家的愛也渺小化了？」因此苦惱了很久，最後得出結論「渺小之物不一定是不好的，為了讓渺小之物不再渺小，會為了這一天的到來而繼續努力下去」，感性又得體的發言得到了許多觀眾的讚賞。

此外，忙內柾國也表示「可以用喜歡的音樂傳遞給人們力量、幸福、希望，讓我覺得自己真的是一個很幸福的人」，並表達了以後也會繼續努力活動的決心。

推薦閱讀

毛加恩婚禮「播放高以翔影片」催淚　全場親友都哭了

毛加恩婚禮「播放高以翔影片」催淚　全場親友都哭了

女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆：沒一起流汗過的人，不要捏造記憶了！

女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆：沒一起流汗過的人，不要捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！　尾聲竟播出「遭噁男性侵全過程」…大哭崩潰求：別播了

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！　尾聲竟播出「遭噁男性侵全過程」…大哭崩潰求：別播了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號　高爸親選最美墓園原因曝光

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號　高爸親選最美墓園原因曝光

歐陽娜娜「發文祈禱」悼念高以翔！　網一看罵爆：妳最沒資格講

歐陽娜娜「發文祈禱」悼念高以翔！　網一看罵爆：妳最沒資格講

利特突取關金希澈！　網友急發文問「這團怎麼了」…粉絲超淡定：正常發揮

利特突取關金希澈！　網友急發文問「這團怎麼了」…粉絲超淡定：正常發揮

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！　89億財產全歸她…不捨：她只為我活著

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！　89億財產全歸她…不捨：她只為我活著

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」網瘋讚：真的紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」網瘋讚：真的紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！　99％撞臉同闖演藝圈…3兄弟溫馨合照惹鼻酸

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！　99％撞臉同闖演藝圈…3兄弟溫馨合照惹鼻酸

高以翔急救現場畫面外洩！　圍場工作人員爆錄影內幕：太殘酷了

高以翔急救現場畫面外洩！　圍場工作人員爆錄影內幕：太殘酷了

新郎毛加恩快閃進場！　賓客管控「戴粉紅手環」才能入內

新郎毛加恩快閃進場！　賓客管控「戴粉紅手環」才能入內

蕾菈運動內衣走光「露胸前小粉紅」　館長視線被網友抓包

蕾菈運動內衣走光「露胸前小粉紅」　館長視線被網友抓包

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛加恩婚禮「播放高以翔影片」催淚　全場親友都哭了

女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆：沒一起流汗過的人，不要捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！　尾聲竟播出「遭噁男性侵全過程」…大哭崩潰求：別播了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號　高爸親選最美墓園原因曝光

歐陽娜娜「發文祈禱」悼念高以翔！　網一看罵爆：妳最沒資格講

利特突取關金希澈！　網友急發文問「這團怎麼了」…粉絲超淡定：正常發揮

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！　89億財產全歸她…不捨：她只為我活著

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」網瘋讚：真的紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！　99％撞臉同闖演藝圈…3兄弟溫馨合照惹鼻酸

高以翔急救現場畫面外洩！　圍場工作人員爆錄影內幕：太殘酷了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BTS, MMA, 年度歌手, 年度專輯, 年度歌曲, 年度紀錄

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. MMA／BTS「橫掃四大獎」成滿貫王！　柾國：繼續努力成為大家的力量
  2. 林柏宏Man尬役所廣司　「坐直升機上班」揪團考駕照！
  3. MMA／防彈JIMIN「白衣現代舞」美到哭　跳完粉才驚覺：整段都是放送事故！
  4. MMA／防彈「穿回校服」驚喜唱2014神曲　36分鐘「史詩級舞台」嗨到最後一秒燃炸！
  5. 粉絲氣球、燈海、手幅3應援感動IU！二安前感慨：大家好好呼吸吧
  6. 12星座2020年事業運！　水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」唐綺陽：身邊小人出現
  7. 大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
  8. MMA／姜丹尼爾舞台上「直接脫了」！　奪最佳MV獎喊話：迎接新的開始
  9. 上29層鋼骨大樓拍戲！薛仕凌組工地男團「噗嚨共」發財夢
  10. 徐佳瑩、魏如萱合體開唱！預告跨年演出細節「舞台會超美」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366