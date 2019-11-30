MMA／BTS「橫掃四大獎」成滿貫王！　柾國：繼續努力成為大家的力量

記者劉宛欣／綜合報導

南韓樂壇年度盛事Melon Music Awards 2019 Imagine by KIA（簡稱：MMA）頒獎典禮，30日在首爾高尺天空巨蛋登場。BTS作為典禮入圍的偶像中，最資深的前輩，不負眾望一舉拿下了4個大獎，包含「年度紀錄」、「年度歌曲」、「年度專輯」以及「年度歌手」，直接橫掃典禮的四大獎項，成為滿貫王。

▲BTS橫掃4大獎。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

除了4大獎之外，BTS也奪下「網路人氣獎」、「Kakao Hot Star獎」以及「最佳男子舞蹈」 、「 TOP10」，人氣以及實力都受到肯定。隊長RM在發表得獎感言時，提及今年的大熱歌曲《Boy With Luv》（又名《獻給渺小之物的詩》）：「在決定這首歌名字的時候，想著這是一首贈與大家的一首歌，是關於大家的日常、關於大家的一天、關於各位喜歡著什麼、吃著什麼、或是在享受著什麼。」

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▲RM感性發言。（圖／翻攝YouTube／1theK (원더케이)）

RM接著談到，成員Jimin曾反對：「題目是《獻給渺小之物的詩》會不會把大家的愛也渺小化了？」因此苦惱了很久，最後得出結論「渺小之物不一定是不好的，為了讓渺小之物不再渺小，會為了這一天的到來而繼續努力下去」，感性又得體的發言得到了許多觀眾的讚賞。

此外，忙內柾國也表示「可以用喜歡的音樂傳遞給人們力量、幸福、希望，讓我覺得自己真的是一個很幸福的人」，並表達了以後也會繼續努力活動的決心。