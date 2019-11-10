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殺出音樂祭一條血路！貴人散步音樂節65團輪番上陣　嗨翻台南三天

記者蕭采薇／綜合報導

今年邁入第三年的貴人散步音樂節，8日起熱烈揭開序幕，為期三天的音樂節與臺南城市音樂節同步展開，65組國內外樂團輪番上陣，今年除了場館吸睛外，樂團卡司的選擇也讓人耳目一新，引起樂迷踴躍參與。

▲▼貴人散步音樂節。（圖／貴人散步音樂節提供）

▲貴人散步音樂節在台灣眾多音樂祭中，殺出一條血路。（圖／貴人散步音樂節提供）

主辦單位表示，今年觀眾人數比去年已經增加了將近一倍，且有趣的是，這次參與的民眾跟其他音樂節的客群略有差異，許多觀眾是第一次來看音樂節，卻被與眾不同的卡司以及台南迷人的氛圍所吸引。

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貴人散步音樂節在台南默默耕耘了三年，以「SHOWCASE」型音樂節作為號召，廣邀世界各地知名廠牌、媒體、音樂節策展人等貴賓來台灣交流，引起國內外樂團熱烈報名徵選，再加上貴人與選團人共同精選出的演出陣容，累積了許多死忠的粉絲，也在眾多音樂節中殺出一條血路。

▲▼貴人散步音樂節。（圖／貴人散步音樂節提供）

▲貴人散步音樂節演出地點之一的全美戲院。（圖／貴人散步音樂節提供）

身為國際化音樂節，海外音樂人當然不可少，今年特別與新加坡廠牌Umami Sounds聯手，邀請新加坡經典爵士樂團 The Steve McQueens，領 brb.、m1ldl1fe 共同出擊，在台南特色藝廊B.B.Art接力演出，場場爆滿、安可聲熱情不斷，三組演出樂團結束後仍意猶未盡，直呼還要再來台灣表演！

▲▼貴人散步音樂節。（圖／貴人散步音樂節提供）

▲貴人散步音樂節新加坡樂團brb。（圖／貴人散步音樂節提供）

本次不只廣邀世界各地音樂節來台南體驗「台式」生活，體驗台南濃厚的文化底蘊，更要把台灣的潛力好聲音推向更大的舞台，貴人自詡樂團紅娘，盼能拉起台灣樂團與海外策展人的紅線，截至目前已促成超過四十場的海外巡演機會，牽線功力了得。

 

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