家家被「20公分毒蜈蚣」狠咬...腳爆腫急送醫：險壞死

記者翁子涵／台北報導

家家將推出新專輯《我想要的I,Me,Mine》，7日也將舉辦「House Party在家裡」演唱會，蠟燭兩頭燒的她，今擔任Hit Fm聯播網hito最大ㄎㄚ，坦言有喝雞精進補體力，更搶先公佈演唱會嘉賓，正是師兄五月天阿信，家家感念地說：「大哥哥（指阿信）是我的恩人，把我帶進公司，很感動很感激他」。

▲家家7日將舉辦個唱，嘉賓請來師兄五月天阿信。（圖／Hit Fm聯播網提供）



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家家也現場玩起九宮格戳戳樂，沒想到戳中最怕的蜈蚣，她表示國中時半夜起床去廚房喝水，竟踩到一隻20公分大的蜈蚣，蜈蚣還反咬她腳趾，結果整隻腳都腫起來，家人緊急帶她去醫院打了兩支解毒針，因蜈蚣是五毒之一，醫生表示再晚一點打針，恐會造成局部潰爛或壞死，讓她餘悸猶存。

▲家家曾被蜈蚣咬。（圖／Hit Fm聯播網提供）

她也戳中鮮肉猛男寫真集，火辣照片讓她倒抽一口氣，被問是否也愛小鮮肉類型？家家笑稱自己不看身材，「感覺比較重要」，也透露日前赴法國工作時，在飛機上遇到法國人搭訕，家家笑說：「我們就坐隔壁，一直聊天，偶爾去機上的吧台喝酒」，至於有無進一步交換聯絡方式？她搖頭說：「我不敢」。

這次新專輯，家家再度邀請五月天瑪莎擔任音樂總監，她透露彼此意見不合時，瑪莎會用說服方式和她溝通，並放手讓她去嘗試、去玩，家家笑說：「以往跟瑪莎兩人都是以名字相稱，經過這次新專輯的製作期，現在直接稱呼瑪莎為哥。」家家7日將在TICC舉辦「House Party在家裡」演唱會，購票請洽拓元售票。