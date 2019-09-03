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殷志源X李壽根去冰島了！震撼宣布史上最短節目：只播5分鐘

記者吳孟庭／綜合報導

南韓綜藝節目《新西遊記》中，因抽到福利券而獲得冰島之旅的殷志源、李壽根，百忙之中終於前往兌現諾言，今（3）日台灣時間凌晨4點多開直播，正在旅途路上的兩人宣布他們錄影內容將會在20號播出，但「只有5分鐘」！

▲殷志源X李壽根去冰島了！震撼宣布史上最短節目：只播5分鐘。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

▲殷志源與李壽根終於前往冰島了。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

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兩人因為《新西遊記6》抽中大獎，獲得冰島之旅，原本應該是非常高興的事，卻因為兩人繁忙的演藝行程，很難抽出時間，旅遊反而變成超大負擔，而經過製作單位「盧」超久，他們1日確定出發，歷時四天三夜的旅程，現在正在冰島錄影！

▲殷志源X李壽根去冰島了！震撼宣布史上最短節目：只播5分鐘。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

▲節目組預告凌晨開直播，吸引最高7500人收看。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

節目組在《新西遊記》IG上預告了今（3）日凌晨4點20分（韓國時間則為5點20分）會開直播，瞬間吸引最高約7500人上線同時觀看。兩人在鏡頭前宣布，節目名稱將取為《 新西遊記外傳－去冰島的傢伙（暫譯：신서유기 외전-아이슬란드 간 세끼）》，預計將於20日正式播出，但卻不是一整個帶狀時間。

▲殷志源X李壽根去冰島了！震撼宣布史上最短節目：只播5分鐘。（圖／翻攝自YouTube／채널나나나）

▲殷志源X李壽根震撼宣布要做一個史上最短節目：只播5分鐘。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

李壽根煞有其事的說，「會在周五晚間10點40分播出（韓國時間），不過是在《一日三餐－山村篇》之後，播出時間只有5分鐘，播完就是10點45分，如果一轉台回來就沒了！」殷志源笑說，「會不會我們才剛開始移動就結束了，預計要播個240集才夠，加上廣告什麼的，從韓國出發一直到中間經過的地區應該就會佔40集，應該是韓國史上第一個5分鐘的節目，還是正式節目。」還說最終到底會播出幾集，「我們也無法預料」。

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殷志源, 李壽根, 新西遊記, 日韓風

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