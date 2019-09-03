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廣告拍兩天賺一季《玩很大》主持費　吳宗憲哭喊：「要加錢！」

記者蕭雅玲／台北報導

吳宗憲主持三立《綜藝玩很大》節目邁入第五年，今（3日）與小鬼一起出席記者會，節目繼非洲「肯亞玩很大」、歐洲「荷蘭玩很大」、「瑞士玩很大」後，決定再次出走亞洲，並將於5日啟程前往紐西蘭出外景。

▲▼黃鴻升、小鬼、吳宗憲、憲哥。（圖／三立提供）

▲《綜藝玩很大》五週年，主持人吳宗憲與小鬼出席記者會。（圖／三立提供）

日前金鐘公布入圍名單，吳宗憲主持《玩很大》以及《綜藝大熱門》雙入圍主持人獎，對此他也幽默對小鬼說說：「入圍就是入圍 沒得獎就是否定（小鬼）！」並不忘對小鬼說：「KID沒回來你就穩了！」引發全場大笑。

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《綜藝玩很大》開播五年，連續三年雙入圍益智實境節目獎與益智實境節目主持人獎，對此吳宗憲也說，節目已經連續兩年拿下主持人獎，但節目卻一次也沒拿過獎，他無奈說：「為什麼要弄一個大家都不會的制度，金鐘就是電視圈奧斯卡，希望可以融入群眾聲音，即使不投票也可以統計，如收視率當加權，不然有些節目得獎我還不知道它長在哪裡！」他認為，金鐘應該採納民眾的聲音。

▲▼黃鴻升、小鬼、吳宗憲、憲哥。（圖／三立提供）

▲吳宗憲與小鬼現身《綜藝玩很大》五週年記者會。（圖／三立提供）

主持的《玩很大》與《大熱門》同時入圍金鐘，至於紅毯要跟誰走？吳宗憲表示「還沒決定」，並直接秀出日前他拍廣告的造型表示「金鐘當天就穿這件」，被問到是否廣告代言費很高，他秒回：「代言費蠻高！兩天賺一季的《玩很大》（主持費）！」現場還裝哭對著製作人逗趣說：「要加錢（主持費）」，還哭喊：「剛剛中視跟三立贊助的兩百萬有沒有要分我？漲主持費我也可以，但我不好意思。」讓全場大笑。

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吳宗憲, 憲哥, 小鬼, KID, 黃鴻升

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