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王源「大學報到前先做1件事」　啟程飛伯克利..一亮相粉絲驚了！

記者李玟儀／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王源在王俊凱、易烊千璽之後也要上大學了！在幾個月前就已經確定考上伯克利音樂學院的他，在3日他出現在機場準備動身前往紐約，沒想到一現身就讓粉絲大吃一驚，他竟然把頭髮剪掉了。

▲▼王源上大學，啟程飛紐約。（圖／翻攝自微博）

▲王源上大學，啟程飛紐約前把頭髮剪掉了。（圖／翻攝自微博）

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王源在決定赴美求學後一直很努力準備，在錄取後曾被質疑是「靠關係」，他委屈自嘲：「我關係有這麼厲害嗎？我能通天了？」他還原準備經過，不僅連協助代辦留學的機構都沒有找，全靠自己一個人慢慢摸索報名，遇到不懂的英文就查。

就連到學校面試時，學校老師也絲毫不知道王源是誰，連自我介紹都沒聽就直接要求開始唱歌，因此能獲得入學許可，全靠自己一點一滴的摸索、努力，也因為這樣當外界質疑是不是走後門的時候，他才會既委屈又生氣。

在確定拿到錄取通知書後，王源趕在去紐約前完成不少工作，除了個人的行程安排外，先後參與TFBOYS出道6周年的演唱會，以及個人的演唱會，31日才剛完成個唱，3日就啟程到伯克利報到，看得出來日子過得充實又繁忙。

▲王源日前舉辦個人演唱會。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

而在出發前，王源特別把頭髮剃成平頭，一頭短髮看起來很清爽，也格外有精神，網友好奇為什麼要特別剪頭髮，有人說可能是國外剪頭髮貴，乾脆先剪短，也有人猜是為了展現決心，從「頭」開始，以全新的樣貌開始一段全新的旅程。

在啟程前或許知道粉絲會擔心、會不捨，王源特別發文：「這個夏天結束了，謝謝你們，讓我體會到了作為一個歌手，最輝煌的時刻，我現在坐在機艙裡，飛機很快就起飛了，一會我在飛機上會睡一覺，人家說夢裡的場景一定是你潛意識裡印象最深的事情，那我想，我一定會夢到你們吧！」

 ▲▼王源上大學，啟程飛紐約。（圖／翻攝自微博）

▲王源給粉絲的信。（圖／翻攝自微博）

未來的會有很長一段時間待在美國，王源安慰長久以來陪在身邊的歌迷，「去一個陌生的地方學習音樂，就是為了在未來能夠把自己變得很好，帶回更好的我，所以你們不要難過，不要哭，期待我的巡演吧，最後祝我們都能愛你所愛，求你所求，得你所得。」而粉絲則是送他12個字，「陪你長大，送你遠行，等你回家。」

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