閃亮亮「任人宰割」崩潰！　Line傳檔給黃包包「被已讀」…一查真相哭臉求救

記者潘慧中／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮與YouTuber男友黃包包穩交1年多，感情依然甜蜜，不時在社群網站放閃，怎料她3日突然在Instagram限時動態崩潰地說：「我們束手無策、任人宰割。」讓不少粉絲相當擔心。

▲▼閃亮亮。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



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閃亮亮截圖和黃包包的私訊內容，她在上頭撒嬌地說：「老公你還在忙嗎？你今天都沒回我，你要的腳本我弄好了～等你回我。」包括傳腳本的檔案在內，訊息全部顯示已讀，但似乎都沒有得到回應，後來才發現男友的Line被盜用、帳號被刪除了，「如果有人仿冒包包加好友的話不要加喲！」

▲閃亮亮發現男友Line被盜用後崩潰。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



遲遲找不到解決辦法，閃亮亮急得氣罵：「壞駭客去死！現在包包沒辦法聯繫！」接著，她PO文求救網友，「有人有辦法處理駭客的問題嗎？或者成功解決過的人可以聯絡我嗎？」字裡行間可以感受到她急得像熱鍋上螞蟻的心情。

▲閃亮亮和黃包包穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



事後，閃亮亮還截了一串Line的訊息圖，不但對象全部顯示為「不明」，內容也都是「愛妳」、「好愛好愛妳」等類似的文字，徹底讓她崩潰附上5個哭臉的表情符號，「還我包包！我覺得躁鬱get！！」

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