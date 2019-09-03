運將半路趕她下車！　蘿莉塔「超沒品」一聽理由怒譙…他認：韓國司機都很兇

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應大獲觀眾喜愛，成為不少綜藝節目的常客。她近日上《2分之一強》分享南韓搭計程車的體驗，「司機不太能惹！」對方拒載理由百百種，連當地人姜勳聽了都認同地說：「我覺得韓國所有司機不只是計程車、還是巴士的司機都很兇。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



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蘿莉塔委屈地說，在韓國真的很難招到計程車，好不容易招到了也不一定遇到好司機，有的人嫌目的地太遠、有的人懶得迴轉、甚至單純不喜歡那個地方也不載，更誇張的是，有次已經開到半路了，運將不但突然停車，還大罵了她和友人好幾句話。

▲▼蘿莉塔抱怨南韓司機。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



經過懂韓文的朋友一番溝通，蘿莉塔才發現司機嫌她們太吵了，「我們就想說開玩笑吧？！怎麼可能？因為那在半路耶！」可說是人生地不熟，但司機認真要趕她們下車，就算要加錢也被拒絕了，最後付錢時，對方甚至沒找錢，「就想說也太可怕了吧！超沒品！」

▲▼蘿莉塔曾被南韓運將趕下車，還遇到對方不找錢的情況。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



南韓來賓姜勳聽到這段經歷後，他點頭說：「其實我也非常認同。」他有次要從弘大前往梨泰院時，雖然有招到小黃，司機卻說：「那個太遠了我不想去。」他瞬間傻眼，「我就覺得你要賺錢的耶！」超有個性的韓國小黃司機引發全場熱烈討論。