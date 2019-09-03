劉樂妍回台約吃飯！　閨蜜一見她丟臉爆氣「幹嘛穿這件！」…秒進超商買口罩

記者田暐瑋／綜合報導

前女F4團長Fanny劉樂妍常針對兩岸關係發表意見，被稱為「女版黃安」，日前她因為弄丟台灣護照發文求助，甚至還揚言要回台灣爽用健保，這次她回到台灣和好友聚餐，但朋友一看到她，當場變臉爆氣喊：「妳幹嘛穿這件啦？」下一秒立刻奔進超商買口罩戴上。

劉樂妍回台灣和好友聚餐，興奮在臉書打卡，沒想到2個好友一看到她穿了件紅色上衣，上面還寫「我是中國人」，且還附有一個包含了台灣的大陸地圖，異口同聲大叫：「厚！妳幹嘛穿這件啦？！」閨蜜下個動作就是立刻轉進超商買口罩戴上，還刻意加快腳步不和她走在一起。

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）



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看到好友們這個反應，劉樂妍笑說：「我快笑死了，好啦好啦，以後跟妳們出來我不穿這件了，可以嗎？」而她PO出的照片也的確只有食物照，沒有和好友們的合照。

成功找到護照回台灣後，劉樂妍PO出到台北醫學大學附設醫院就診的照片，貼心地介紹該院的廁所設備：「每一間都有衛生紙。而且很乾淨，裝得很滿，隨便你抽，有洗手乳和烘手機。」還表示要爽用健保，卯起來掛號：「乳房外科、婦產科、牙科、皮膚科，我全掛了，這幾天還要去呢。」

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）